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Илью Киву объявят в международный розыск. В ГБР собрали все документы

Автор: Анна Шиканова

В Государственном Бюро расследований собрали необходимый пакет документов для объявления в международный розыск Илью Киву.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГБР.

"Следователи ГБР собрали необходимый пакет документов для объявления Ильи Кивы в международный розыск, который в ближайшее время будет передан заграничным коллегам.

10 марта 2022 года следователь судья Лычаковского районного суда Львова удовлетворил ходатайство следователя по особо важным делам Главного следственного Управления Государственного бюро расследований и избрал Киви меру пресечения в виде содержания под стражей", - сказано в сообщении.

Ранее Офис Генерального прокурора объявил Илье Киеве подозрение в государственной измене и нарушении территориальной целостности.

За день до вторжения России в Украину Илья Кива записал видеопоздравление с днем российской армии и озвучил потребность в освобождении Украины.

Сам Илья Кива находится за пределами Украины, а партия ОПЗЖ, к которой он принадлежал, исключила его 3 марта.

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Напомним, ранее мы писали о том, что украинский суд заочно арестовал Илью Киву.

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Илья КиваГБР