Илон Маск заговорил об открытии собственного университета
Фото: Илон Маск заговорил об открытии собственного университета (Getty Images)
Инженер, предприниматель и основатель компании SpaceX Илон Маск заговорил об открытии собственного университета. Его могут расположить в штате Техас.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Илона Маска.
Высшее учебное заведение Илон Маск может открыть в штате США Техас к которому он недавно переехал. Именно туда предприниматель также переносит и штаб-квартиру Tesla.
Согласно сообщению Маска, университет получит название "Техасский институт технологий и науки".
Am thinking of starting new university:— Elon Musk (@elonmusk) October 29, 2021
Texas Institute of Technology & Science