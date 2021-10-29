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Ілон Маск заговорив про відкриття власного університету

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П'ятниця 29 жовтня 2021 16:41
Ілон Маск заговорив про відкриття власного університету Фото: Ілон Маск заговорив про відкриття власного університету (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Інженер, підприємець і засновник компанії SpaceX Ілон Маск заговорив про відкриття власного університету. Його можуть розташувати в штаті Техас.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Ілона Маска.

Вищий заклад освіти Ілон Маск може відкрити в штаті США Техас до якого він нещодавно переїхав. Саме туди підприємець також переносить й штаб-квартиру Tesla.

Згідно з повідомленням Маска, університет отримає назву "Техаський інститут технологій і науки".

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Илон Маск
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