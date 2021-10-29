Ілон Маск заговорив про відкриття власного університету
Фото: Ілон Маск заговорив про відкриття власного університету (Getty Images)
Інженер, підприємець і засновник компанії SpaceX Ілон Маск заговорив про відкриття власного університету. Його можуть розташувати в штаті Техас.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Ілона Маска.
Вищий заклад освіти Ілон Маск може відкрити в штаті США Техас до якого він нещодавно переїхав. Саме туди підприємець також переносить й штаб-квартиру Tesla.
Згідно з повідомленням Маска, університет отримає назву "Техаський інститут технологій і науки".
Am thinking of starting new university:— Elon Musk (@elonmusk) October 29, 2021
Texas Institute of Technology & Science