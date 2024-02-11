Ілон Маск відреагував на повідомлення про Starlink у армії Росії
Компанія SpaceX не продавала Росії свої термінали супутникового зв'язку Starlink ані прямо, ані опосередковано.
Про це заявив власник компанії Ілон Маск, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його публікацію у Twitter.
"У ряді неправдивих новин стверджується, що SpaceX продає Росії термінали Starlink. Це категорична неправда. Наскільки нам відомо, Starlink не продавалися прямо чи опосередковано Росії", - стверджує Ілон Маск.
У росіян з'явилися Starlink
Днями в ЗМІ з'явилася інформація, що росіяни на фронті почали використовувати термінали супутникового зв'язку Starlink. Українські війська вперше зафіксували використання Росією на передовій супутникового зв'язку кілька місяців тому.
В коментарі РБК-Україна представник Головного управління розвідки Андрій Юсов підтвердив, що на фронті дійсно були зафіксовані випадки застосування росіянами терміналів Starlink. За його словами, це починає набирати системного характеру.
Сьогодні ж ГУР опублікувало радіоперехоплення розмови окупантів. Вони розмовляли про використання терміналів Starlink на фронті.
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