Ілон Маск удвічі скоротив термін висадки перших людей на Марс

Він повідомив, що його компанія запустить свої перші безпілотні кораблі Starship на Марс через два роки, коли відкриється наступне вікно для пересадки із Землі на Марс.

"Вони будуть без екіпажу, щоб перевірити надійність посадки на Марс", - написав мільярдер у своїй соцмережі Х (колишній Twitter).

У разі, якщо ці посадки пройдуть успішно, його космічна компанія почне перші польоти на Марс з екіпажем через 4 роки.

"Після цього кількість рейсів зростатиме в геометричній прогресії, і ми збудуємо самодостатнє місто приблизно за 20 років", - додав бізнесмен.

Раніше у квітні Маск, який заснував SpaseX у 2002 році, заявив, що перший безпілотний космічний корабель приземлиться на Марсі протягом п'яти років, а перші люди висадяться на цій планеті протягом семи років. Але, як стало відомо зараз, мільярдер удвічі скоротив цей термін.

Агентство Reuters зазначає, що в червні ракета Starship пережила вогняне гіперзвукове повернення з космосу і здійснила проривну демонстрацію посадки в Індійському океані, закінчивши повний випробувальний політ навколо землі з четвертої спроби.

Маск розраховує, що Starship допоможе йому досягти своєї мети, а саме - створити великий багатоцільовий космічний корабель наступного покоління, який здатний відправляти людей і вантажі на Місяць вже в цьому десятилітті, і в кінцевому підсумку - здійснити політ на Марс.