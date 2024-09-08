Илон Маск вдвое сократил срок предполагаемой высадки первых людей на Марс

Он сообщил, что его компания запустит свои первые беспилотные корабли Starship на Марс через два года, когда откроется следующее окно для пересадки с Земли на Марс.

"Они будут без экипажа, чтобы проверить надежность посадки на Марс", - написал миллиардер в своей соцсети Х (бывший Twitter).

В случае, если эти посадки пройдут успешно, то его космическая компания начнет первые полеты на Марс с экипажем через 4 года.

"После этого количество рейсов будет расти в геометрической прогрессии, и мы построим самодостаточный город примерно за 20 лет", - добавил бизнесмен.

Ранее в апреле Маск, который основал SpaseX в 2002 году, заявил, что первый беспилотный космический корабль приземлится на Марсе в течение пяти лет, а первые люди высадятся на этой планете в течение семи лет. Но как стало известно сейчас, миллиардер вдвое сократил этот срок.

Агентство Reuters отмечает, что в июне ракета Starship пережила огненное гиперзвуковое возвращение из космоса и совершила прорывную демонстрацию посадки в Индийском океане, завершив полный испытательный полет вокруг земли с четвертой попытки.

Маск рассчитывает, что Starship поможет ему достичь своей цели, а именно - создать большой многоцелевой космический корабль следующего поколения, который способен отправлять людей и грузы на Луну уже в этом десятилетии, и в конечном итоге - совершить полет на Марс