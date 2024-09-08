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Илон Маск вдвое сократил срок предполагаемой высадки первых людей на Марс

Фото: миллиардер Илон Маск (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Полеты на Марс уже вскоре могут стать реальностью. Высадка первых людей может состояться уже через 4 года.

Об этом заявил генеральный директор SpaseX Илон Маск, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Он сообщил, что его компания запустит свои первые беспилотные корабли Starship на Марс через два года, когда откроется следующее окно для пересадки с Земли на Марс.

"Они будут без экипажа, чтобы проверить надежность посадки на Марс", - написал миллиардер в своей соцсети Х (бывший Twitter).

В случае, если эти посадки пройдут успешно, то его космическая компания начнет первые полеты на Марс с экипажем через 4 года.

"После этого количество рейсов будет расти в геометрической прогрессии, и мы построим самодостаточный город примерно за 20 лет", - добавил бизнесмен.

Ранее в апреле Маск, который основал SpaseX в 2002 году, заявил, что первый беспилотный космический корабль приземлится на Марсе в течение пяти лет, а первые люди высадятся на этой планете в течение семи лет. Но как стало известно сейчас, миллиардер вдвое сократил этот срок.

Агентство Reuters отмечает, что в июне ракета Starship пережила огненное гиперзвуковое возвращение из космоса и совершила прорывную демонстрацию посадки в Индийском океане, завершив полный испытательный полет вокруг земли с четвертой попытки.

Маск рассчитывает, что Starship поможет ему достичь своей цели, а именно - создать большой многоцелевой космический корабль следующего поколения, который способен отправлять людей и грузы на Луну уже в этом десятилетии, и в конечном итоге - совершить полет на Марс

Напомним, в августе 2024 года мы писали, что компания Маска Neuralink успешно провела вживление своего чипа в мозг уже второго пациента.

Подробностей о нем нет, однак известно, что первый пациент благодаря этому чипу может играть в видеоигры, просматривать сайты, писать посты в соцсетях и перемещать курсор на ноутбуке.

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МарсИлон Маск