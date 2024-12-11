Статки Ілона Маска досягли історичного максимуму

Американський мільярдер Ілон Маск став першою людиною, чиї статки перевищили 400 млрд доларів. Бізнесмен є найбагатшою людиною у світі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Згідно з Bloomberg Billionaires Index, останній продаж акцій компанії SpaceX збільшив статки Маска одразу на 50 млрд доларів - до 439,2 млрд доларів загалом.

Статки бізнесмена різко зросли з кінця 2022 року. Але особливо стрімко вони зросли після перемоги на виборах у США Дональда Трампа минулого місяця - Маск став його найвідомішим політичним донором і прихильником. Тоді його статки зросли на 66%.

Акції Tesla Inc. зросли приблизно на 65% порівняно з передвиборчим періодом, завдяки очікуванням, що Трамп прискорить впровадження безпілотних автомобілів та скасує податкові пільги для електромобілів, які допомагають конкурентам Tesla.

Тим часом вартість його стартапу зі створення штучного інтелекту xAI зросла більш ніж удвічі й сягнула 50 млрд доларів - цьому також сприяла перемога Трампа на виборах.

Як повідомляє Bloomberg, сьогодні SpaceX та її інвестори домовилися про купівлю акцій на суму 1,25 млрд доларів. Ця угода, яка оцінює компанію з освоєння космосу приблизно в 350 млрд доларів, робить SpaceX найдорожчим приватним стартапом у світі.

Зазначається, що компанія заробляє більшу частину своїх грошей на контрактах з урядом США і, ймовірно, може розраховувати на більшу підтримку за адміністрації Трампа. Новообраний президент у своїх передвиборчих промовах високо оцінив бачення Маска щодо відправки астронавтів на Марс і приєднався до Маска на запуску SpaceX в Техасі невдовзі після виборів.