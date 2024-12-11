Состояние Илона Маска достигло исторического максимума

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Согласно Bloomberg Billionaires Index, последняя продажа акций компании SpaceX увеличила состояние Маска сразу на 50 млрд долларов - до 439,2 млрд долларов в целом.

Состояние бизнесмена резко возросло с конца 2022 года. Но особенно стремительно они выросли после победы на выборах в США Дональда Трампа в прошлом месяце - Маск стал его известнейшим политическим донором и сторонником. Тогда его состояние выросло на 66%.

Акции Tesla Inc. выросли примерно на 65% по сравнению с предвыборным периодом благодаря ожиданиям, что Трамп ускорит внедрение беспилотных автомобилей и отменит налоговые льготы для электромобилей, которые помогают конкурентам Tesla.

Тем временем стоимость его стартапа по созданию искусственного интеллекта xAI выросла более чем вдвое и достигла 50 млрд долларов – этому также способствовала победа Трампа на выборах.

Как сообщает Bloomberg, сегодня SpaceX и его инвесторы договорились о покупке акций на сумму 1,25 млрд долларов. Эта сделка, оценивающая компанию по освоению космоса примерно в 350 млрд долларов, делает SpaceX самым дорогим частным стартапом в мире.

Отмечается, что компания зарабатывает большую часть своих денег на контрактах с правительством США и, возможно, может рассчитывать на большую поддержку при администрации Трампа. Новоизбранный президент в своих предвыборных речах высоко оценил видение Маска по поводу отправки астронавтов на Марс и присоединился к Маске на запуске SpaceX в Техасе вскоре после выборов.