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Состояние Илона Маска достигло исторического максимума

Среда 11 декабря 2024 20:52
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Состояние Илона Маска достигло исторического максимума Фото: американский миллиардер Илон Маск (GettyImages)
Автор: Татьяна Степанова

Американский миллиардер Илон Маск стал первым человеком, чье состояние превысило 400 млрд долларов. Бизнесмен является самым богатым человеком в мире.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Согласно Bloomberg Billionaires Index, последняя продажа акций компании SpaceX увеличила состояние Маска сразу на 50 млрд долларов - до 439,2 млрд долларов в целом.

Состояние бизнесмена резко возросло с конца 2022 года. Но особенно стремительно они выросли после победы на выборах в США Дональда Трампа в прошлом месяце - Маск стал его известнейшим политическим донором и сторонником. Тогда его состояние выросло на 66%.

Акции Tesla Inc. выросли примерно на 65% по сравнению с предвыборным периодом благодаря ожиданиям, что Трамп ускорит внедрение беспилотных автомобилей и отменит налоговые льготы для электромобилей, которые помогают конкурентам Tesla.

Тем временем стоимость его стартапа по созданию искусственного интеллекта xAI выросла более чем вдвое и достигла 50 млрд долларов – этому также способствовала победа Трампа на выборах.

Как сообщает Bloomberg, сегодня SpaceX и его инвесторы договорились о покупке акций на сумму 1,25 млрд долларов. Эта сделка, оценивающая компанию по освоению космоса примерно в 350 млрд долларов, делает SpaceX самым дорогим частным стартапом в мире.

Отмечается, что компания зарабатывает большую часть своих денег на контрактах с правительством США и, возможно, может рассчитывать на большую поддержку при администрации Трампа. Новоизбранный президент в своих предвыборных речах высоко оценил видение Маска по поводу отправки астронавтов на Марс и присоединился к Маске на запуске SpaceX в Техасе вскоре после выборов.

Состояние Илона Маска

Напомним, лишь в конце ноября мы сообщали, что состояние Илона Маска достигло рекордных 347,8 млрд долларов, что превысило его предыдущий рекорд, установленный в ноябре 2021 года, когда состояние основателя Tesla превысило 340 млрд долларов.

К тому же, в следующем году Маск должен возглавить один из департаментов в администрации новоизбранного президента США Дональда Трампа.

Подробнее о самом богатом бизнесмене в мире читайте в материале РБК-Украина.

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Илон Маск
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