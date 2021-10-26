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Илон Маск стал самым богатым человеком в истории

Автор: Сергей Пышкин

Капитализация Tesla впервые превысила 1 трлн доларів. Ее генеральный директор Илон Маск стал самым богатым человеком в истории мира.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Forbes.

В понедельник, капитал Илона Маска оценивался в размере 271,3 млрд долларов.

В результате 13%-го повышения акций Tesla, начиная с прошлой пятницы, состояние предпринимателя выросло на 41,7 млрд долларов.

Согласно данным Forbes за 3 сентября, капитал Маска оценивался в 190,5 млрд долларов. На тот момент самым богатым человеком мира был основатель Amazon Джефф Безос, опередивший основателя SpaceX на 10,5 млрд долларов.

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