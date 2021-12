Ілон Маск став людиною року за версією Financial Times

Як підкреслило ділове видання, підприємець, який почав випускати електрокари близько 10 років тому, сприяв тому, що найбільші гравці на автомобільному ринку також стали активніше інвестувати у виробництво більш екологічних видів особистого транспорту.

Крім цього, газета відзначила досягнення Маска в космічній сфері, просування їм криптовалют в мережі, а також його "гіперактивність" в Twitter.

"Протягом тривалого періоду часу представники автоіндустрії називали Tesla і мене особисто дурнями і обманщиками. Вони говорили, що електрокари не працюватимуть. А якби вони це зробили, ніхто б їх не купив. Мене дуже надихає, принаймні, те, що інші автовиробники говорять. Ми зробили Tesla в основному з відчаю, не тому, що вважали це прибутковим, а просто, щоб показати, що це можливо", - заявив він в інтерв'ю газеті.

