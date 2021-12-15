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Ілон Маск став людиною року за версією Financial Times

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Великобританія, Середа 15 грудня 2021 16:52
Ілон Маск став людиною року за версією Financial Times Фото: генеральний директор Tesla Motors Ілон Маск (Saul Martinez / Getty Images)
Автор: Ольга Белей

Британське видання Financial Times слідом за журналом Time назвало американського винахідника і главу компаній Tesla і SpaceX Ілона Маска "Людиною року-2021". На думку газети, саме він протягом десятиліття сприяв тому, щоб великі гравці на автомобільному ринку стали активніше інвестувати у виробництво екологічних видів транспорту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Financial Times.

Як підкреслило ділове видання, підприємець, який почав випускати електрокари близько 10 років тому, сприяв тому, що найбільші гравці на автомобільному ринку також стали активніше інвестувати у виробництво більш екологічних видів особистого транспорту.

Крім цього, газета відзначила досягнення Маска в космічній сфері, просування їм криптовалют в мережі, а також його "гіперактивність" в Twitter.

"Протягом тривалого періоду часу представники автоіндустрії називали Tesla і мене особисто дурнями і обманщиками. Вони говорили, що електрокари не працюватимуть. А якби вони це зробили, ніхто б їх не купив. Мене дуже надихає, принаймні, те, що інші автовиробники говорять. Ми зробили Tesla в основному з відчаю, не тому, що вважали це прибутковим, а просто, щоб показати, що це можливо", - заявив він в інтерв'ю газеті.

Варто відзначити, що Financial Times присуджує звання людини року вже більше 50 років. У 2020 році титул був розділений між двома людьми-співзасновниками німецької фармацевтичної компанії BioNTech Угуром Шахіном і Озлем Тюречі, які керували дослідженнями з розробки вакцини від коронавірусу.

Нагадаємо, 13 грудня один з найбагатших людей у світі, засновник компаній SpaceX і Tesla Ілон Маск став людиною року за версією журналу Time. Таким чином, авторитетне видання оцінило його вплив на людство.

Нагадаємо, станом на листопад статки Маска оцінювалося в близько 270-300 млрд доларів. Він став найбагатшою людиною в історії, коли капіталізація Tesla перевищила 1 трлн доларів.

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