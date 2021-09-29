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Илон Маск против регулирования крипторынка

Автор: Анастасия Рокитна

Гендиректор компаний SpaceX и Tesla Илон Маск сделал заявление о рынке криптовалют. Он считает, что правительству США ненужно регулировать рынок криптовалюты.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на CNBC.

"Я думаю, что невозможно уничтожить криптовалюту, но правительства могут замедлить ее развитие", - сказал Маск.

На вопрос, нужно ли правительству США регулировать рынок криптовалюты, он ответил, что "нет".

"Я бы не сказал, что я эксперт по криптовалютам. Я думаю, что криптовалюта имеет определенную ценность, но я бы не сказал, что это второе пришествие мессии", - добавил он.

В начале этого года Tesla заявила о приобретении биткоинов на сумму 1,5 млрд долларов США. Уже во втором квартале стоимость этих биткоинов выросла примерно до 2,5 миллиардов долларов, когда цены на Bitcoin выросли. Однако с тех пор себестоимость биткоинов упала вместе с другими криптовалютами.
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Илон Маск