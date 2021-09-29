Илон Маск против регулирования крипторынка

Гендиректор компаний SpaceX и Tesla Илон Маск сделал заявление о рынке криптовалют. Он считает, что правительству США ненужно регулировать рынок криптовалюты.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на CNBC.
"Я думаю, что невозможно уничтожить криптовалюту, но правительства могут замедлить ее развитие", - сказал Маск.
На вопрос, нужно ли правительству США регулировать рынок криптовалюты, он ответил, что "нет".
"Я бы не сказал, что я эксперт по криптовалютам. Я думаю, что криптовалюта имеет определенную ценность, но я бы не сказал, что это второе пришествие мессии", - добавил он.