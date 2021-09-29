Ілон Маск проти регулювання крипторинку

Гендиректор компаній SpaceX і Tesla Ілон Маск зробив заяву про ринок криптовалют. Він вважає, що уряду США непотрібно регулювати ринок криптовалюти.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на CNBC.
"Я думаю, що неможливо знищити криптовалюту, але уряди можуть уповільнити її розвиток", - сказав Маск.
На запитання, чи потрібно уряду США регулювати ринок криптовалюти, він відповів, що "ні".
"Я б не сказав, що я експерт з питань криптовалюти. Я думаю, що криптовалюта має певну цінність, але я б не сказав, що це друге пришестя месії", - додав він.