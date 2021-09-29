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Ілон Маск проти регулювання крипторинку

Автор: Анастасія Рокитна

Гендиректор компаній SpaceX і Tesla Ілон Маск зробив заяву про ринок криптовалют. Він вважає, що уряду США непотрібно регулювати ринок криптовалюти.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на CNBC.

"Я думаю, що неможливо знищити криптовалюту, але уряди можуть уповільнити її розвиток", - сказав Маск.

На запитання, чи потрібно уряду США регулювати ринок криптовалюти, він відповів, що "ні".

"Я б не сказав, що я експерт з питань криптовалюти. Я думаю, що криптовалюта має певну цінність, але я б не сказав, що це друге пришестя месії", - додав він.

На початку цього року Tesla заявила про придбання біткоїнів на суму 1,5 млрд доларів США. Вже у другому кварталі вартість цих біткоїнів зросла приблизно до 2,5 мільярдів доларів, коли ціни на Bitcoin зросли. Проте відтоді собівартість біткоїнів впала разом із іншими криптовалютами.
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Илон Маск