Ілон Маск проігнорував допит у справі про маніпуляції акціями Twitter

Американський мільярдер Ілон Маск відмовив адвокатам, які прилетіли до Вашингтона, провести допит під присягою у справі про маніпуляції під час купівлі акцій Twitter.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Позов подали інвестора, які стверджують, що його постійні спроби купити Twitter Inc. у 2022 році були спробою маніпулювати вартістю акцій компанії.

Адвокати позивачів з Каліфорнії у поданих матеріалах зазначили, що юрист Маска повідомив їм про його неявку лише через 20 хвилин після запланованого часу допиту 3 квітня. За словами юристів, попри судове рішення зі встановленою датою допиту, "усе було марно" і їм наразі складно узгодити нову дату.

Маск зайнятий консультуванням президента Дональда Трампа з питань урядових заходів щодо скорочення витрат, однак незабаром він планує залишити цю функцію. Йому загрожують численні судові справи, пов'язані з його компаніями та особистими інвестиціями.

Адвокат мільярдера Алекс Спіро та біограф Волтер Айзексон також ухиляються від допиту у справі про шахрайство з цінними паперами інвесторів. Спіро не відразу відповів на прохання про коментар.