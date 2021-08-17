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Илон Маск потерял почти 7 млрд долларов за день: что произошло

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Украина, Вторник 17 августа 2021 16:17
Илон Маск потерял почти 7 млрд долларов за день: что произошло Фото: основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Состояние основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маск за один день сократилось на 6,9 млрд долларов до 179,9 млрд долларов. Маск занимает третье место в списке богачей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Forbes.

Как отмечает издание CNBC, акции компании Tesla упали 16 августа на 4,3%. Это произошло после того, как Федеральный регулятор безопасности транспортных средств США (NHTSA) начал официальное расследование системы автопилота Tesla после серии аварий со смертельным исходом, в результате которых не менее 17 человек получили ранения и 1 погиб.

С 2018 года выявлено 11 аварий, в которых автомобили Tesla "столкнулись с одним или несколькими автомобилями". Исследование охватывает примерно 765 тыс. автомобилей всех моделей, выпущенных в период с 2014 по 2021 год.

Автопилот - это ограниченная функция автономного вождения Tesla, для работы которой по-прежнему требуется человек.

Напомним, Илон Маск ненадолго стал самым богатым человеком в мире в январе 2021 года, когда его состояние достигло 189,7 миллиарда долларов. Это крупнейший рост на 165 млрд долларов с марта 2020 года, когда его состояние составляло 24,6 млрд долларов.

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