Илон Маск потерял 20 млрд долларов после заявления на комедийном шоу

Состояние Илона Маска снизилось более чем на 20 миллиардов долларов после его высказываний на комедийном шоу. В частности, он назвал криптовалюту Dogecoin "аферой".

По оценкам Forbes, на этой неделе акции Tesla упали на 15%, в результате чего собственный капитал Маска снизился на 20,5 млрд долларов - до 145,5 млрд долларов.

Маск остается третьим в списке богатейших людей планеты, лишь немного опережая соучредителя Microsoft Билла Гейтса, состояние которого оценивается в 127,6 млрд долларов, пишет издание.

В ходе эфира он рассказал, что страдает синдромом Аспергера, а также критически высказался относительно криптовалют. В определенный момент шоу он назвал криптовалюту Dogecoin "аферой".