UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Илон Маск потерял 20 млрд долларов после заявления на комедийном шоу

Автор: Анастасия Рокитна

Состояние Илона Маска снизилось более чем на 20 миллиардов долларов после его высказываний на комедийном шоу. В частности, он назвал криптовалюту Dogecoin "аферой".

Об этом сообщает Forbes.

По оценкам Forbes, на этой неделе акции Tesla упали на 15%, в результате чего собственный капитал Маска снизился на 20,5 млрд долларов - до 145,5 млрд долларов.

Маск остается третьим в списке богатейших людей планеты, лишь немного опережая соучредителя Microsoft Билла Гейтса, состояние которого оценивается в 127,6 млрд долларов, пишет издание.

В ходе эфира он рассказал, что страдает синдромом Аспергера, а также критически высказался относительно криптовалют. В определенный момент шоу он назвал криптовалюту Dogecoin "аферой".

Напомним, биткойн восстановил часть потерь после обвала, спровоцированного Маском.

В начале марта Илон Маск возглавил рейтинг богатейших людей мира по версии китайского Forbes.

Отметим, состояние самых богатых украинцев за год выросло на 40%. Стало известно, кто возглавляет рейтинг Forbes.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Илон Маск