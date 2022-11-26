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Ілон Маск пообіцяв випустити власну модель смартфона, але за умови

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Субота 26 листопада 2022 03:41
Ілон Маск пообіцяв випустити власну модель смартфона, але за умови Фото: Ілон Маск пообіцяв випустити власну модель смартфона (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Ілон Маск пообіцяв випустити власну модель смартфона, якщо Apple і Google зроблять додаток Twitter недоступним для пристроїв, що працюють з магазинами App Store і Google Play, що належать цим компаніям.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Маска.

Маск відповів, на коментар у Twitter про те, що "для людини, яка будує ракети для польоту до Марса, випустити простий маленький смартфон не складе великих труднощів".

"Сподіваюся, до цього не дійде. Але якщо у мене не буде іншого виходу, я створю альтернативний телефон", - написав Маск.

Нагадаємо, нещодавно Маск відновив обліковий запис колишнього американського президента Дональда Трампа у Twitter.

Перед цим мільярдер також провів опитування.

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Twitter Илон Маск
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