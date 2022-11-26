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Илон Маск пообещал выпустить собственную модель смартфона, но при условии

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Суббота 26 ноября 2022 03:41
Илон Маск пообещал выпустить собственную модель смартфона, но при условии Фото: Илон Маск пообещал выпустить собственную модель смартфона (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Илон Маск пообещал выпустить собственную модель смартфона, если Apple и Google сделают приложение Twitter недоступным для устройств, работающих с принадлежащими этим компаниям магазинами App Store и Google Play.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Маска.

Маск ответил, на комментарий в Twitter о том, что "для человека, которые строит ракеты для полета к Марсу, выпустить простой маленький смартфон не составит большого труда".

"Надеюсь, до этого не дойдет. Но, если у меня не будет другого выхода, я создам альтернативный телефон", - написал Маск.

Напомним, недавно Маск восстановил учетную запись бывшего американского президента Дональда Трампа в Twitter.

Перед этим миллиардер также провел опрос.

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