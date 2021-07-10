ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Ілон Маск показав нову плавучу платформу для ракет-носіїв Falcon

Новость на русском →
Субота 10 липня 2021 02:30
Ілон Маск показав нову плавучу платформу для ракет-носіїв Falcon Фото: Ілон Маск(Win McNamee/Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Ілон Маск показав нову плавучу платформу для ракет-носіїв Falcon. Ракети-носії будуть використані для запусків до МКС пілотованого космічного корабля Dragon V2.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Ілона Маска в Twitter.

A Shortfall of Gravitas - плавуча платформа, яку аерокосмічна компанія SpaceX використовує в якості посадкового майданчика для керованої посадки першого ступеня ракети-носія Falcon 9, з метою її подальшого відновлення і повторного використання.

Нагадаємо, що компанія Ілона Маска SpaceX до вересня забезпечить покриття Інтернету Starlink по всьому світу.

Також вантажний корабель SpaceX зістикувався з МКС.

Читайте РБК-Україна в Google News
SpaceX Илон Маск
NEWS
Україна направила Венеційській комісії проект закону про перехідний період на Донбасі
Україна направила Венеційській комісії проект закону про перехідний період на Донбасі
DAILY
Небезпечніший за Росію. Як Китай бореться із Заходом за вплив у світі
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Небезпечніший за Росію. Як Китай бореться із Заходом за вплив у світі