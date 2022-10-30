Ілон Маск почав скорочувати співробітників Twitter

Маск наказав провести скорочення по всій компанії, причому деякі команди буде скорочено більше, ніж інші. Деяких менеджерів попросили скласти списки співробітників, які підлягають скороченню. Масштаб скорочень поки що визначити не вдалося.

Звільнення відбудуться до 1 листопада, коли співробітники мали отримати гранти на акції як частину своєї компенсації. Такі гранти зазвичай складають значну частку заробітної плати працівників. Звільнивши працівників до цієї дати, Маск може уникнути виплати грантів.

Наразі у Twitter працює близько 7500 співробітників.

Нагадаємо, про плани Маска викупити Twitter стало відомо у квітні. Однак у липні він відкликав пропозицію. Компанія подала на бізнесмена позов через зупинення угоди.

Засновник SpaceX мав з'явитися до суду, запланованого на 17-21 жовтня. Однак, напередодні засідання мільярдер заявив, що готовий завершити угоду.