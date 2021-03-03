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Илон Маск планирует создать новый город в Техасе

Автор: Артур Родивилов

Американский предприниматель, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск сообщил, что создает новый город в Техасе. По его словам, город будет называться Старбэйз.

Об этом он сообщает у себя в Twitter.

Известно, что по площади этот город будет значительно больше деревни Бока-Чика, где находится космодром SpaceX. Кроме того, в Старбэйз будут "очень" хорошо относиться к собакам.

Агентство также отмечает, что в конце 2020 года Маск переехал из Калифорнии в Техас.

Ранее предприниматель заявил о готовности распродать все свое имущество ради строительства города на Марсе. Маск уверен, что человечеству важно стать космической цивилизацией и межпланетным видом.

"Для строительства города на Марсе потребуется много ресурсов", - отметил он.

Отметим, издание Bloomberg писало, что американский предприниматель и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск укрепляется на первой позиции в списке самых богатых людей мира.

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Новости Украины ТехасИлон Маск
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