Ілон Маск планує створити нове місто в Техасі

Відомо, що за площею це місто буде значно більше села Бока-Чіка, де знаходиться космодром SpaceX. Крім того, в Старбейз будуть "дуже" добре ставитися до собак.

Наприкінці 2020 року Маск переїхав з Каліфорнії в Техас.

Раніше підприємець заявив про готовність розпродати все своє майно заради будівництва міста на Марсі. Маск впевнений, що людству важливо стати космічною цивілізацією і міжпланетним видом.

"Для будівництва міста на Марсі буде потрібно багато ресурсів", - зазначив він.