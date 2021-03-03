RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Ілон Маск планує створити нове місто в Техасі

Автор: Артур Родивилов

Американський підприємець, засновник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск повідомив, що створює нове місто в Техасі. За його словами, місто буде називатися Старбейз.

Про це він повідомляє у себе в Twitter.

Відомо, що за площею це місто буде значно більше села Бока-Чіка, де знаходиться космодром SpaceX. Крім того, в Старбейз будуть "дуже" добре ставитися до собак.

Наприкінці 2020 року Маск переїхав з Каліфорнії в Техас.

Раніше підприємець заявив про готовність розпродати все своє майно заради будівництва міста на Марсі. Маск впевнений, що людству важливо стати космічною цивілізацією і міжпланетним видом.

"Для будівництва міста на Марсі буде потрібно багато ресурсів", - зазначив він.

Зазначимо, видання Bloomberg писало, що американський підприємець і засновник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск зміцнюється на першій позиції у списку найбагатших людей світу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ТехасИлон Маск
Читайте також
Ілон Маск очолив рейтинг найбагатших людей світу за версією китайського Forbes
Маск втратив 14 млрд доларів через падіння акцій технологічних компаній
Прогноз погоди