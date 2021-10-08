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Илон Маск переносит штаб-квартиру Tesla

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Техас, Пятница 08 октября 2021 05:39
Илон Маск переносит штаб-квартиру Tesla Фото: основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Американский производитель электромобилей Tesla официально переносит свою штаб-квартиру в Техас. Ранее офис Tesla располагался в Кремниевой долине - городе Пало-Альто в Калифорнии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Теперь офис компании переедет в Остин.

Илон Маск не пояснил причины этого решения, однако в прошлом он уже выражал недовольство закрытиями своих заводов в Калифорнии из-за коронавирусных ограничений и угрожал передислокацией штаб-квартиры.

Глава компании также заметил, что в Техасе стоимость жизни для сотрудников ниже, чем в Калифорнии.

В июле стало известно, что чистая прибыль Tesla за один квартал впервые превысила 1 миллиард долларов. Сумму в 1,14 млрд долларов (в пересчете - 966 млн евро) компания заработала с 1 апреля по 30 июня.

Это примерно в 10 раз превышает прибыль Tesla во втором квартале прошлого года. Выручка компании за второй квартал 2021 года удвоилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила почти 12 миллиардов долларов

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Илон Маск
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