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Ілон Маск переносить штаб-квартиру Tesla

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Техас, П'ятниця 08 жовтня 2021 05:39
Ілон Маск переносить штаб-квартиру Tesla Фото: засновник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Американський виробник електромобілів Tesla офіційно переносить свою штаб-квартиру в Техас. Раніше офіс Tesla розташовувався в Кремнієвій долині-місті Пало-Альто в Каліфорнії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Тепер офіс компанії переїде в Остін.

Ілон Маск не пояснив причини цього рішення, проте в минулому він вже висловлював невдоволення закриттями своїх заводів в Каліфорнії через коронавірусні обмеження і погрожував передислокацією штаб-квартири.

Глава компанії також зауважив, що в Техасі вартість життя для співробітників нижче, ніж в Каліфорнії.

У липні стало відомо, що чистий прибуток Tesla за один квартал вперше перевищив 1 мільярд доларів. Суму в 1,14 млрд доларів (у перерахунку - 966 млн євро) компанія заробила з 1 квітня по 30 Червня.

Це приблизно в 10 разів перевищує прибуток Tesla у другому кварталі минулого року. Виторг компанії за другий квартал 2021 року подвоївся в порівнянні з аналогічним періодом минулого року і склав майже 12 мільярдів доларів

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Илон Маск
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