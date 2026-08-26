Ілон Маск отримав орден Свободи від Зеленського

Американський підприємець Ілон Маск отримав орден Свободи.
Як повідомляє РБК-Україна, про це йдеться в указі президента України Володимира Зеленського
"За визначні особисті заслуги у захисті життя людей та свободи, розвиток відносин між народами України і Сполучених Штатів Америки постановляю: Нагородити орденом Свободи МАСКА Ілона - підприємця, інженера, керівника компаній "СпейсЕкс" та "Тесла", Сполучені Штати Америки", - йдеться в указі.
Орден Свободи - найвища державна нагорода України, яку вручають за визначні заслуги в утвердженні суверенітету й незалежності держави.
Підстави для нагородження:
Хто може отримати:
Нагадаємо, ще на початку серпня ЗМІ писали, що Ілон Маск виступає проти використання супутникової системи Starlink для завдань ударів по території Росії.
Під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом Володимир Зеленський попросив посприяти отриманню дозволу на використання Starlink для наведення ударів по російських ракетних батареях, які атакують українські міста.
З аналогічними проханнями непублічно нібито звертався й колишній міністср оборони України Михайло Федоров, однак мільярдер наразі відмовляється поступатися.
Маск продовжує наполягати на ризиках ескалації та вважає, що сторонам вже час укласти мир.