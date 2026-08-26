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Ілон Маск отримав орден Свободи від Зеленського

10:52 26.08.2026 Ср
2 хв
За що вручають таку нагороду?
aimg Олена Чупровська
Фото: американський мільярдер Ілон Маск (Getty Images)

Американський підприємець Ілон Маск отримав орден Свободи.

Як повідомляє РБК-Україна, про це йдеться в указі президента України Володимира Зеленського

"За визначні особисті заслуги у захисті життя людей та свободи, розвиток відносин між народами України і Сполучених Штатів Америки постановляю: Нагородити орденом Свободи МАСКА Ілона - підприємця, інженера, керівника компаній "СпейсЕкс" та "Тесла", Сполучені Штати Америки", - йдеться в указі.

За що можуть вручити Орден Свободи

Орден Свободи - найвища державна нагорода України, яку вручають за визначні заслуги в утвердженні суверенітету й незалежності держави.

Підстави для нагородження:

  • зміцнення незалежності України;
  • об'єднання українського суспільства;
  • досягнення в розвитку демократії, реформ та економіки;
  • захист конституційних прав і свобод громадян героїзм і патріотизм на благо держави.

Хто може отримати:

  • громадяни України, іноземці та особи без громадянства - довічно або посмертно, за указом Президента.
  • Повторне нагородження не передбачене.

Нагадаємо, ще на початку серпня ЗМІ писали, що Ілон Маск виступає проти використання супутникової системи Starlink для завдань ударів по території Росії.

Під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом Володимир Зеленський попросив посприяти отриманню дозволу на використання Starlink для наведення ударів по російських ракетних батареях, які атакують українські міста.

З аналогічними проханнями непублічно нібито звертався й колишній міністср оборони України Михайло Федоров, однак мільярдер наразі відмовляється поступатися.

Маск продовжує наполягати на ризиках ескалації та вважає, що сторонам вже час укласти мир.

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Володимир ЗеленськийІлон Маск