Ілон Маск отримав орден Свободи від Зеленського

Нагадаємо, ще на початку серпня ЗМІ писали, що Ілон Маск виступає проти використання супутникової системи Starlink для завдань ударів по території Росії.

Під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом Володимир Зеленський попросив посприяти отриманню дозволу на використання Starlink для наведення ударів по російських ракетних батареях, які атакують українські міста.

З аналогічними проханнями непублічно нібито звертався й колишній міністср оборони України Михайло Федоров, однак мільярдер наразі відмовляється поступатися.

Маск продовжує наполягати на ризиках ескалації та вважає, що сторонам вже час укласти мир.