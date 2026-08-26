Илон Маск получил орден Свободы от Зеленского

Напомним, еще в начале августа СМИ писали, чтоИлон Маск выступает против использования спутниковой системы Starlink для нанесения ударов по территории России.

Во время встречи с президентом США Дональдом Трампом Владимир Зеленский попросил посодействовать получению разрешения на использование Starlink для наведения ударов по российским ракетным батареям, атакующим украинские города.

С аналогичными просьбами непублично якобы обращался и бывший министр обороны Украины Михаил Федоров, однако миллиардер пока отказывается уступать.

Маск продолжает настаивать на рисках эскалации и считает, что сторонам уже пора заключить мир.