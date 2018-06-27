Ілон Маск випробував аварійний порятунок космічного корабля

Інженери з'ясовували, наскільки успішним буде гальмування падаючої капсули

На території військового аеродрому Naval Air Facility під Ель-Сентро на півдні штату Каліфорнія (США) приватна космічна компанія SpaceX провела випробування парашутної системи на Crew Dragon. Відеоролики опубліковані на сторінці в Instagram компанії.

Це 16-й тест аварійно-рятувальної системи Crew Dragon.

Так, інженери з'ясовували, наскільки успішним буде гальмування падаючої капсули, якщо при запуску ракети вже на невеликій висоті станеться аварія і доведеться в екстреному порядку катапультувати корабель і розкривати парашути.

Як видно на роликах, висмикування парашутів відбувається в три етапи.

Капсула в рамках цього тесту здійснила м'яку посадку, а, значить, екіпаж був врятований. На якій висоті вертоліт її скинув, не повідомляється.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що глава компанії Tesla Ілон Маск показав тизерне зображення нової моделі Tesla.