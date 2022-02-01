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Ілон Маск іде на рекорд. SpaceX готує до запуску одразу дві ракети

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Вівторок 01 лютого 2022 20:23
Ілон Маск іде на рекорд. SpaceX готує до запуску одразу дві ракети Фото: SpaceX готує до запуску одразу дві ракети (wikimedia.by/SpaceX)
Автор: Сергій Пишкін

Компанія SpaceX готується до двох запусків ракети Falcon 9, які відбудуться вже завтра, 2 лютого. Ймовірно, якщо графік операцій збережеться - Ілон Маск встановить власний рекорд.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Ars Technica.

Протягом 2022 SpaceX встигла запустити вже чотири ракети Falcon 9. Також 2 лютого компанія запланувала ще два запуски. Цього ж разу розраховує запустити ракети із різницею у часі - 93 хвилини.

Перший запуск

Відбудеться з бази космічних сил Ванденберг у Каліфорнії. Операція буде частиною секретної місії для Національного розвідувального управління, яка отримала назву NROL-87.

Запуск ракети запланований на 22:18 за київським часом.

Другий запуск

Відбудеться з Космічного центру Кеннеді. Він буде частиною проєкту Starlink.

Операція розпочнеться вже о 11:51 за київським часом.

Якщо SpaceX вдасться запустити дві ракети - це буде її власним рекордом (минулий проміжок між запусками становив 15 годин).

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що підліток, який шантажував Ілона Маска - планує стежити за літаками й інших мільярдерів.

Також компанія Ілона Маска SpaceX розраховує здійснити рекордну кількість запусків у 2022 році.

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