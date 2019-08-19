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Ильенко подал в отставку с должности главы Госкино

Новости » Политика    19.08.2019 - 11:05
Ильенко подал в отставку с должности главы Госкино
Фото: Филипп Ильенко (РБК-Україна)

Чиновник назвал основную цель своей работы на посту достигнутой

Глава Государственного агентства по вопросам кино (Госкино) Филипп Ильенко подал премьер-министру Украины Владимиру Гройсману заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом говорится в видеообращении, которое записал Ильенко.

Ильенко заявил, что считает основные цели своей работы на посту главы Госкино достигнутыми. В то же время его дальнейшая его профессиональная деятельность будет связана с украинским кино.

"Я всегда относился к должности как к инструменту достижения своей цели, даже не цели, мечты: возрождения украинского кино. Но любой инструмент нужен только для определенной работы в определенный момент. Моя мечта осуществилась, и я считаю, что цель была достигнута. И моя миссия на посту главы Государственного агентства Украины по вопросам кино завершена", - пояснил он.

Ильенко считает, что вместе с коллегами прошел путь "от полного коллапса киноиндустрии в 2014 году до лучших показателей развития отрасли за весь период независимости сегодня".

Филипп Ильенко - украинский актер, продюсер, политик. Сын кинорежиссера Юрия Ильенко и актрисы Людмилы Ефименко.

Напомним, в августе 2014 Кабинет министров Украины назначил Филиппа Ильенко главой Государственного агентства Украины по вопросам кино.

Отметим, генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что уйдет в отставку после того, как начнет свою работу Верховная Рада IX созыва.

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