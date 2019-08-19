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Іллєнко подав у відставку з посади голови Держкіно

Новини » Політика    19.08.2019 - 11:05
Іллєнко подав у відставку з посади голови Держкіно
Фото: Пилип Іллєнко (РБК-Україна)

Чиновник назвав основну мету своєї роботи на посаді досягнутою

Голова Державного агентства з питань кіно (Держкіно) Пилип Іллєнко подав пем’єр-міністру України Володимиру Гройсману заяву про звільнення за власним бажанням. Про це йдеться у відеозверненні, яке записав Іллєнко.

Іллєнко заявив, що вважає основну мету своєї роботи на посаді голови Держкіно досягнутою. У той же час його подальша його професійна діяльність буде пов’язана з українським кіно.

"Я завжди ставився до посади як до інструменту досягнення своєї мети, навіть не мети, мрії: відродження українського кіно. Але будь-який інструмент потрібен лише для певної роботи в певний момент. Моя мрія здійснилася, і я вважаю, що мета була досягнута. І моя місія на посаді голови Державного агентства України з питань кіно завершена", - пояснив він.

Іллєнко вважає, що разом із колегами пройшов шлях "від повного колапсу кіноіндустрії у 2014 році до найкращих показників розвитку галузі за весь період незалежності сьогодні".

Пилип Іллєнко - український актор, продюсер, політик. Є сином кінорежисера Юрія Іллєнка й актриси Людмили Єфіменко.

Нагадаємо, у серпні 2014 року Кабінет міністрів України призначив Пилипа Іллєнка головою Державного агентства України з питань кіно.

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