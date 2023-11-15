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Ікона "Піттсбурга" з виїзним хет-триком і асистом очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео

Фото: Сідні Кросбі (в центрі) влаштував свято результативності (twitter.com/penguins)
Автор: Антон Федорців

Оглядачі Національної хокейної ліги обрали капітана "Піттсбург Пінгвінз" Сідні Кросбі найкращим виконавцем ігрового дня регулярної першості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

 

Центрфорвард пенсильванців став головним героєм протистояння з "Коламбусом" (5:3) на виїзді. Лідер "Пінгвінз" закинув три шайби та асистував Генцелу в другому періоді.

Саме Кросбі відкрив рахунок у дебюті зустрічі. Він зіграв у другому темпі атаки, влучивши у ворота "Блю Джекетс" із гострого кута. Знову до справи капітан "Піттсбурга" взявся у третій 20-хвилинці, коли цифри на табло були рівними – 3:3.

Спершу Кросбі зіграв у дотик перед воротами після вивіреної передачі Карлссона. Натомість на останній хвилині центрфорвард гостей відправив шайбу в порожню рамку, коли "Коламбус" випустив шостого польового. Статистика канадця в новому сезоні – 10 голів, 9 передач (12 матчів).

До трійки зірок вечора також потрапили вінгер "Вінніпега" Кайл Коннор і голкіпер "Вашингтона" Чарлі Ліндгрен. Перший доповнив дубль проти "Нью-Джерсі" асистом (6:3). Натомість воротар виконав 35 сейвів із шатаутом проти "Вегаса" (3:0).

Усі результати вечора в НХЛ:


До слова, напередодні "Едмонтон" і "Колорадо" здобули розгромні перемоги в регулярці НХЛ.

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