IKEA повертається в Україну: що відомо

Що відомо про повернення IKEA в Україну

Про ймовірне повернення бренду розповіли джерела на умовах анонімності.

Уточнюється, що для головного офісу ІКЕА "важливим сигналом" стало повернення в Україну та успіх шведського бренду одягу та косметики H&M.

Крім того, експерти уважно стежать за відновленням роботи Inditex Group - одного із найбільших міжнародних рітейлерів одягу (до цієї іспанської компанії належать популярні серед українців бренди Zara, Bershka, Massimo Dutti, Pull&Bear, Oysho та інші).

Згідно з інформацією джерел, остаточне рішення щодо повернення в Україну в ІКЕА схвалили ще у травні.

Водночас коли саме магазини бренду відновлять роботу наразі невідомо. Зазначається, що нині у магазинах компанії тривають підготовчі роботи.

Позиція IKEA після повномасштабного вторгнення РФ

До українського ринку транснаціональна корпорація IKEA приглядалась впродовж тривалого часу, проте у 2014 році через початок війни на сході України "заморозила" це питання на певний період.

У 2020 році ІКЕА офіційно запустила онлайн-продажі в Україні, а у 2021 році - відкрила свій перший фізичний магазин у Києві (згодом почали роботу також чотири пункти видачі товарів у різних частинах міста).

На тлі повномасштабного вторгнення РФ транснаціональна корпорація IKEA призупинила свою діяльність на території України.

"Наша діяльність наразі призупинена, доки не буде вирішено, що ми можемо запропонувати безпечне та надійне робоче місце для наших співробітників і клієнтів", - зазначається навіть зараз на сайті компанії.

Уточнюється, що всі нереалізовані замовлення будуть скасовані й громадянам "буде повністю повернено кошти якомога швидше".

Офіційне повідомлення компанії (скріншот: ikea.com/ua)

Раніше в IKEA наголошували також, що вірять в силу єдності та прагнуть перетворити особисте співчуття на конкретні дії.

"Керуючись нашими гуманістичними цінностями, ми завжди ставимо людей на перше місце. Усім постраждалим колегам було надано підтримку та можливості для стабільного працевлаштування і фінансової забезпеченості до кінця поточного фінансового року. Ми також створили Фонд солідарності для підтримки колег з України, які потребують додаткової допомоги", - йшлося у повідомленні компанії.

Зазначалося також, що корпорація активно співпрацює зі своїми партнерами (Червоний Хрест, УВКБ ООН, організацією Save the Children та меншими місцевими неурядовими організаціями).

"Разом із ними IKEA запустила кілька ініціатив для підтримки вимушено переміщених осіб у найбільш постраждалих регіонах України", - підсумували на сайті корпорації.