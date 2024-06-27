IKEA возвращается в Украину: что известно

Недавно в СМИ появилась информация, что транснациональная корпорация IKEA, разрабатывающая и реализующая быстросборную мебель, кухонную технику и аксессуары для дома, планирует вернуться к деятельности на территории Украины, приостановленной на фоне войны с РФ.
Это РБК-Украина подтвердили источники в области ритейла.
О вероятном возвращении бренда рассказали источники на условиях анонимности.
Уточняется, что для головного офиса ІКЕА "важным сигналом" стало возвращение в Украину и успех шведского бренда одежды и косметики H&M.
Кроме того, эксперты внимательно следят за возобновлением работы Inditex Group - одного из крупнейших международных ритейлеров одежды (к этой испанской компании относятся популярные среди украинцев бренды Zara, Bershka, Massimo Dutti, Pull&Bear, Oysho и другие).
Согласно информации источников, окончательное решение о возвращении в Украину в ІКЕА было принято еще в мае.
В то же время, когда именно магазины бренда возобновят работу, пока неизвестно. Отмечается, что в настоящее время в магазинах компании проходят подготовительные работы.
К украинскому рынку транснациональная корпорация IKEA присматривалась в течение длительного времени, однако в 2014 году из-за начала войны на востоке Украины "заморозила" этот вопрос на определенный период.
В 2020 году IKEA официально запустила онлайн-продажи в Украине, а в 2021 году - открыла свой первый физический магазин в Киеве (впоследствии начали работу также четыре пункта выдачи товаров в разных частях города).
На фоне полномасштабного вторжения РФ транснациональная корпорация IKEA приостановила свою деятельность на территории Украины.
"Наша деятельность приостановлена, пока не будет решено, что мы можем предложить безопасное и надежное рабочее место для наших сотрудников и клиентов", - отмечается даже сейчас на сайте компании.
Уточняется, что все нереализованные заказы будут отменены и гражданам "будут полностью возвращены средства как можно скорее".
Официальное сообщение компании (скриншот: ikea.com/ua)
Ранее в IKEA отмечали также, что верят в силу единства и стремятся превратить личное сочувствие в конкретные действия.
"Руководствуясь нашими гуманистическими ценностями, мы всегда ставим людей на первое место. Всем пострадавшим коллегам была предоставлена поддержка и возможности для стабильного трудоустройства и финансовой обеспеченности до конца текущего финансового года. Мы также создали Фонд солидарности для поддержки коллег из Украины, нуждающихся в дополнительной помощи", - говорилось в сообщении компании.
Отмечалось также, что корпорация активно сотрудничает со своими партнерами (Красный Крест, УВКБ ООН, организацией Save the Children и меньшими местными неправительственными организациями).
"Вместе с ними IKEA запустила несколько инициатив для поддержки вынужденно перемещенных лиц в наиболее пострадавших регионах Украины", - подытожили на сайте корпорации.
Напомним, ранее МИД подтвердило возврат сети Inditex в Украину и обратилось к IKEA.
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