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Ikea, H&M і Zara. МЗС працює над поверненням брендів в Україну

Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Відомі світові бренди, які закрили магазини в Україні після початку російського вторгнення, можуть повернутися. Йдеться про Ikea, H&M та Zara.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу в інтерв'ю Наталії Мосейчук.

Кулеба розповів, що відомий фастфуд McDonald's повернувся в Україну після того, як він провів телефонну розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

"Так, я подзвонив Блінкену з інших питань і в кінці кажу: "Тоні, а що за не порядок? Що це за ставлення таке до нас". І так воно почало до нас потрохи повертатися", - сказав він.

При цьому Кулеба наголосив, що МЗС працює й над поверненням інших світових брендів в Україну.

"Ми працювали над Ikea, H&M, Zara, оці всі бренди базові, які мають бути... Так, я вважаю, що чим більше тут (в Україні, - ред.) буде міжнародного бізнесу працювати, тим більше впевненості в перемозі це додаватиме", - додав міністр.

 

H&M повертається в Україну

Нагадаємо, раніше шведський бренд одягу H&M натякнув, що повернеться в Україну після майже півторарічної паузи. Очікується, що магазини відновлять роботу вже восени 2023 року.

З Росії H&M вийшов ще 2022 року, а ще пожертвував на потреби України 1,5 млн євро. Також H&M більше недоступний і у Білорусі.

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МЗС УкраїниДмитро КулебаIKEAMcDonald'sZaraH&M