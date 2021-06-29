ИКАО продлило расследование по инциденту с Ryanair в Минске

Международная организация гражданской авиации (ICAO) продлила расследование инцидента с принудительной посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Минске. Расследование было продлено до сентября.

Об этом говорится в заявлении Министерства коммуникаций и транспорта Литвы .

28 июня Совет ИКАО заявил, что информации, полученной от сторон и организаций, пока недостаточно, чтобы определить все обстоятельства и конкретную последовательность событий и ответить на любые вопросы, которые могут возникнуть.

Отмечается, что Беларусь предоставила следствию большой объем информации на русском языке. Эта информация должна быть переведена.

Также было подчеркнуто, что для завершения расследования по установлению фактов все еще необходима дополнительная информация от стран и организаций. Поэтому дальнейшее сотрудничество со странами и организациями, участвующими в расследовании данного инцидента, будет продолжено с целью получения необходимой информации для завершения расследования.

"Мы одни задавали много вопросов следователям. Времени было мало, а объем информации большой. Обычно такие расследования требуют времени. Поэтому неудивительно, что в интересах качества и объективности срок проведения этого расследования также был продлен, что вполне объяснимо", - сказал министр транспорта и коммуникаций Литвы Мариус Скуодис.

По его словам, Министерство не будет давать дальнейших комментариев по поводу промежуточного отчета, поскольку для проведения расследования была создана группа следователей ИКАО.