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ІКАО продовжило розслідування щодо інциденту з Ryanair в Мінську

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Вільнюс, Вівторок 29 червня 2021 14:49
ІКАО продовжило розслідування щодо інциденту з Ryanair в Мінську Фото: ІКАО продовжило до вересня розслідування щодо інциденту з Ryanair в Мінську (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO) продовжила розслідування інциденту з примусовою посадкою літака авіакомпанії Ryanair в Мінську. Розслідування було продовжено до вересня.

Про це йдеться в заяві Міністерства комунікацій і транспорту Литви.

28 червня Рада ІКАО заявила, що інформації, отриманої від сторін і організацій, поки недостатньо, щоб визначити всі обставини і конкретну послідовність подій і відповісти на будь-які питання, які можуть виникнути.

Зазначається, що Білорусь надала слідству великий обсяг інформації російською мовою. Ця інформація повинна бути переведена.

Також було підкреслено, що для завершення розслідування щодо встановлення фактів все ще необхідна додаткова інформація від країн і організацій. Тому подальша співпраця з країнами та організаціями, що беруть участь у розслідуванні даного інциденту, буде продовжена з метою отримання необхідної інформації для завершення розслідування.

"Ми одні задавали багато питань слідчим. Часу було мало, а обсяг інформації великий. Зазвичай такі розслідування вимагають часу. Тому не дивно, що в інтересах якості та об'єктивності термін проведення цього розслідування також був продовжений, що цілком зрозуміло", - сказав міністр транспорту і комунікацій Литви Маріус Скуодіс.

За його словами, міністерство не буде давати подальших коментарів з приводу проміжного звіту, оскільки для проведення розслідування була створена група слідчих ІКАО.

Нагадаємо, ІКАО приступила до розслідування інциденту з примусовою посадкою літака Ryanair в Білорусі. Звіт про нього ІКАО планує розглянути 13 Вересня.

Відзначимо, що 23 травня Білоруський режим примусово посадив літак Ryanair саме для того, щоб затримати Протасевича і його дівчину Софію Сапегу. Протасевич і Сапега були редакторами опозиційних білоруських Telegram-каналів.

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