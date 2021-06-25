ИКАО перенес рассмотрение промежуточного доклада по посадке Ryanair в Минске

Совет Международной организации гражданской авиации (ИКАО) перенес рассмотрение промежуточного доклада по посадке самолета Ryanair в Минске. Его должны были рассмотреть сегодня.

Тепер рассмотрение документа планируется на 28 июня.

"Как стало известно буквально только что, Совет ИКАО перенес рассмотрение промежуточного доклада с пятницы на понедельник", - сказал он.

В четверг стало известно, что секретариат ИКАО опубликовал рабочий документ по инциденту с бортом Ryanair для обсуждения его на заседании Совета организации в пятницу, 25 июня. По существу, данный документ не содержит каких-либо предварительных выводов, а созданная комиссия пока не может приступить к расследованию, так как еще не получила все необходимые материалы.