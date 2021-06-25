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ИКАО перенес рассмотрение промежуточного доклада по посадке Ryanair в Минске

Автор: РБК-Украина

Совет Международной организации гражданской авиации (ИКАО) перенес рассмотрение промежуточного доклада по посадке самолета Ryanair в Минске. Его должны были рассмотреть сегодня.

Об этом сообщил представитель РФ в организации Сергей Гудков, пишет ТАСС.

Тепер рассмотрение документа планируется на 28 июня.

"Как стало известно буквально только что, Совет ИКАО перенес рассмотрение промежуточного доклада с пятницы на понедельник", - сказал он.

В четверг стало известно, что секретариат ИКАО опубликовал рабочий документ по инциденту с бортом Ryanair для обсуждения его на заседании Совета организации в пятницу, 25 июня. По существу, данный документ не содержит каких-либо предварительных выводов, а созданная комиссия пока не может приступить к расследованию, так как еще не получила все необходимые материалы.

Ранее сообщалось, что ИКАО приступила к расследованию инцидента с принудительной посадкой самолета Ryanair в Беларуси. Отчет о нем ИКАО планирует рассмотреть 13 сентября.

Напомним, 23 мая белорусский режим принудительно посадил самолет Ryanair именно для того, чтобы задержать Протасевича и его девушку Софию Сапегу. Протасевич и Сапега были редакторами оппозиционных белорусских Telegram-каналов.

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Роман ПротасевичСамолет