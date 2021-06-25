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ІКАО переніс розгляд проміжної доповіді по посадці Ryanair в Мінську

Автор: РБК-Україна

Рада Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО) перенесла розгляд проміжної доповіді по посадці літака Ryanair в Мінську. Його мали розглянути сьогодні.

Про це повідомив представник РФ в організації Сергій Гудков, пише ТАСС.

Тепер розгляд документа планується на 28 червня.

"Як стало відомо буквально тільки що, Рада ІКАО перенесла розгляд проміжної доповіді з п'ятниці на понеділок", - сказав він.

У четвер стало відомо, що Секретаріат ІКАО опублікував робочий документ щодо інциденту з бортом Ryanair для обговорення його на засіданні Ради Організації в п'ятницю, 25 червня. По суті, даний документ не містить будь-яких попередніх висновків, а створена комісія поки не може приступити до розслідування, так як ще не отримала всі необхідні матеріали.

Раніше повідомлялося, що ІКАО приступила до розслідування інциденту з примусовою посадкою літака Ryanair в Білорусі. Звіт про нього ІКАО планує розглянути 13 Вересня.

Нагадаємо, 23 травня Білоруський режим примусово посадив літак Ryanair саме для того, щоб затримати Протасевича і його дівчину Софію Сапегу. Протасевич і Сапега були редакторами опозиційних білоруських Telegram-каналів.

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Роман ПротасевичЛітак