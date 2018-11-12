III Международный форум корпоративных директоров состоится 4 декабря 2018г.

4 декабря 2018 первые лица и топ-менеджеры государственных, частных и публичных компаний соберутся на уникальном бизнес-событии в сфере корпоративного управления – ІІІ Международном форуме корпоративных директоров.
«Безусловно, главным в построении модели корпоративного управления компании является определение оптимальных места и роли Совета директоров (Наблюдательного совета), филигранный подбор состава Совета, тонкая настройка взаимоотношений Совета и исполнительного органа. Опыт успешного решения этих задач в Украине уже наработан и, конечно, о нем очень важно узнать «из первых уст», задать вопросы, обсудить нюансы», - подчеркивает Александр Окунев, председатель Правления Профессиональной ассоциации корпоративного управления - одного из организаторов Форума.
Уникальность Форума заключается в том, что на нем впервые в Украине рассматриваются реальные кейсы построения Набсоветов и привлечения независимых директоров в них.
В фокусе Форума:
- Совершенствование деятельности Совета как объект интереса инвесторов. Кейс АБ «Укргазбанк», IFC
- Формирование Наблюдательных Советов. Опыт ведущих Executive Search консультантов
- Эффективный Наблюдательный совет как залог и фактор устойчивого развития неприбыльных и благотворительных организаций, общественных объединений
- ESG-диджитализация бизнес-среды и эффективная работа наблюдательных советов
- Гендерный баланс и его связь с эффективностью компании. Что является
- препятствием для женщин, претендующих на членство в Совете. Практические советы женщинам по преодолению гендерных проблем
- Корпоративное управление как основной критерий для принятия решения международными инвесторами. Обеспечение Советом разработки и реализации инвестиционной стратегии компании. Примеры успешных транзакций
Среди спикеров:
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Александр Саенко, Министр Кабинета Министров Украины
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Антон Ященко, исполнительный директор Офиса реформ Кабинета Министров Украины
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Артем Шевалев, заместитель Председателя Наблюдательного совета «Укргазбанк», член Совета директоров ЕБРР;
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Елена Волошина, руководитель деятельности IFC в Украине;
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Игорь Митюков, председатель Наблюдательного совета ПАО «Национальный депозитарий Украины»;
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Дезмонд О'Майник, независимый член Наблюдательного совета Мегабанка
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Александр Окунев, председатель Правления Профессиональной ассоциации корпоративного управления;
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Александр Почкун, основатель и управляющий партнер компании Baker Tilly в Украине, члена международной сети Baker Tilly International, председатель Правления Фонда Восточная Европа;
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Алексей Долгих, управляющий партнер Украинского офиса компании Boyden Global Executive Search;
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Владимир Игонин, партнер ЮФ «Василь Кисиль и Партнеры»;
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Екатерина Глазкова, исполнительный директор Союза украинских предпринимателей (СУП)
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Игорь Кабузенко, управляющий партнер Ward Howell;
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Роман Бондарь, управляющий партнер Odgers Berndtson;
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Виестурс Лиегис, управляющий партнер Amrop Украины;
- и другие
Организаторы Форума:
- Профессиональная ассоциация корпоративного управления (ПАКУ)
- Международная финансовая корпорация (IFC)
Вы:
- владелец бизнеса?
- член Наблюдательного совета?
- член Правления или работаете с Советом?
- планируете войти в Совет директоров?
тогда это мероприятие для вас!
Дата проведения: 4 декабря 2018
Место проведения: гостиница InterContinental Kiev, улица Большая Житомирская, 2A.
Стоимость участия 8000 грн (при регистрации и оплате до 20 ноября 2018 - 6000 грн).
Подробная информация о Форуме и регистрации: corporatedirectorsforum.cgpa.com.ua
Официальный юридический партнер: ЮФ «Василь Кисиль и Партнеры»
Официальный энергетический партнер: энергетическая компания «ДТЭК».
Официальный HR партнер: компания Boyden.
Официальный обучающий партнер: Украинский институт корпоративного управления
Event-провайдер: Компания Event Envoy.
При поддержке: НКЦБФРУ, ФГИУ, УАИБ, ПАРД, АПКБУ, АПУ, компании «Эмкон», Независимой ассоциации банков Украины, НДУ, ЛСОУ.
Генеральный информационный партнер: РБК-Украина. Юридический медиа партнер: Юридическая газета. Медиа партнер: finpost.com.ua, портал Politeka. Информационные партнеры: журнал «ФДК», журнал Strategic Business Review.
Для получения дополнительной информации о Форуме, пожалуйста, обращайтесь к Ирине Биляченко или Майе Шокало:
Тел: (044) 22-88-759, 278-12-52, e-mail: info@cgpa.com.ua