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III Международный форум корпоративных директоров состоится 4 декабря 2018г.

Новости » Новости компаний    12.11.2018 - 11:00

4 декабря 2018 первые лица и топ-менеджеры государственных, частных и публичных компаний соберутся на уникальном бизнес-событии в сфере корпоративного управления – ІІІ Международном форуме корпоративных директоров.

 «Безусловно, главным в построении модели корпоративного управления компании является определение оптимальных места и роли Совета директоров (Наблюдательного совета), филигранный подбор состава Совета, тонкая настройка взаимоотношений Совета и исполнительного органа. Опыт успешного решения этих задач в Украине уже наработан и, конечно, о нем очень важно узнать «из первых уст», задать вопросы, обсудить нюансы», - подчеркивает Александр Окунев, председатель Правления Профессиональной ассоциации корпоративного управления - одного из организаторов Форума.

Уникальность Форума заключается в том, что на нем впервые в Украине рассматриваются реальные кейсы построения Набсоветов и привлечения независимых директоров в них.

В фокусе Форума:

  • Совершенствование деятельности Совета как объект интереса инвесторов. Кейс АБ «Укргазбанк», IFC
  • Формирование Наблюдательных Советов. Опыт ведущих Executive Search консультантов
  • Эффективный Наблюдательный совет как залог и фактор устойчивого развития неприбыльных и благотворительных организаций, общественных объединений
  • ESG-диджитализация бизнес-среды и эффективная работа наблюдательных советов
  • Гендерный баланс и его связь с эффективностью компании. Что является
  • препятствием для женщин, претендующих на членство в Совете. Практические советы женщинам по преодолению гендерных проблем
  • Корпоративное управление как основной критерий для принятия решения международными инвесторами. Обеспечение Советом разработки и реализации инвестиционной стратегии компании. Примеры успешных транзакций

Среди спикеров:

  • Александр Саенко, Министр Кабинета Министров Украины
  • Антон Ященко, исполнительный директор Офиса реформ Кабинета Министров Украины
  • Артем Шевалев, заместитель Председателя Наблюдательного совета «Укргазбанк», член Совета директоров ЕБРР;
  • Елена Волошина, руководитель деятельности IFC в Украине;
  • Игорь Митюков, председатель Наблюдательного совета ПАО «Национальный депозитарий Украины»;
  • Дезмонд О'Майник, независимый член Наблюдательного совета Мегабанка
  • Александр Окунев, председатель Правления Профессиональной ассоциации корпоративного управления;
  • Александр Почкун, основатель и управляющий партнер компании Baker Tilly в Украине, члена международной сети Baker Tilly International, председатель Правления Фонда Восточная Европа;
  • Алексей Долгих, управляющий партнер Украинского офиса компании Boyden Global Executive Search;
  • Владимир Игонин, партнер ЮФ «Василь Кисиль и Партнеры»;
  • Екатерина Глазкова, исполнительный директор Союза украинских предпринимателей (СУП)
  • Игорь Кабузенко, управляющий партнер Ward Howell;
  • Роман Бондарь, управляющий партнер Odgers Berndtson;
  • Виестурс Лиегис, управляющий партнер Amrop Украины;
  • и другие

Организаторы Форума:

  • Профессиональная ассоциация корпоративного управления (ПАКУ)
  • Международная финансовая корпорация (IFC)

Вы:

  • владелец бизнеса?
  • член Наблюдательного совета?
  • член Правления или работаете с Советом?
  • планируете войти в Совет директоров?

тогда это мероприятие для вас!

Дата проведения: 4 декабря 2018

Место проведения: гостиница InterContinental Kiev, улица Большая Житомирская, 2A.

Стоимость участия 8000 грн (при регистрации и оплате до 20 ноября 2018 - 6000 грн).

Подробная информация о Форуме и регистрации: corporatedirectorsforum.cgpa.com.ua

Официальный юридический партнер: ЮФ «Василь Кисиль и Партнеры»
Официальный энергетический партнер: энергетическая компания «ДТЭК».

Официальный HR партнер: компания Boyden.

Официальный обучающий партнер: Украинский институт корпоративного управления

Event-провайдер: Компания Event Envoy.

При поддержке: НКЦБФРУ, ФГИУ, УАИБ, ПАРД, АПКБУ, АПУ, компании «Эмкон», Независимой ассоциации банков Украины, НДУ, ЛСОУ.
Генеральный информационный партнер: РБК-Украина. Юридический медиа партнер: Юридическая газета. Медиа партнер: finpost.com.ua, портал Politeka. Информационные партнеры: журнал «ФДК», журнал Strategic Business Review.

Для получения дополнительной информации о Форуме, пожалуйста, обращайтесь к Ирине Биляченко или Майе Шокало:

Тел: (044) 22-88-759, 278-12-52, e-mail: info@cgpa.com.ua

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