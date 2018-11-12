III Международный форум корпоративных директоров состоится 4 декабря 2018г.

4 декабря 2018 первые лица и топ-менеджеры государственных, частных и публичных компаний соберутся на уникальном бизнес-событии в сфере корпоративного управления – ІІІ Международном форуме корпоративных директоров.

«Безусловно, главным в построении модели корпоративного управления компании является определение оптимальных места и роли Совета директоров (Наблюдательного совета), филигранный подбор состава Совета, тонкая настройка взаимоотношений Совета и исполнительного органа. Опыт успешного решения этих задач в Украине уже наработан и, конечно, о нем очень важно узнать «из первых уст», задать вопросы, обсудить нюансы», - подчеркивает Александр Окунев, председатель Правления Профессиональной ассоциации корпоративного управления - одного из организаторов Форума.

Уникальность Форума заключается в том, что на нем впервые в Украине рассматриваются реальные кейсы построения Набсоветов и привлечения независимых директоров в них.

В фокусе Форума:

Совершенствование деятельности Совета как объект интереса инвесторов. Кейс АБ «Укргазбанк», IFC

Формирование Наблюдательных Советов. Опыт ведущих Executive Search консультантов

Эффективный Наблюдательный совет как залог и фактор устойчивого развития неприбыльных и благотворительных организаций, общественных объединений

ESG-диджитализация бизнес-среды и эффективная работа наблюдательных советов

Гендерный баланс и его связь с эффективностью компании. Что является

препятствием для женщин, претендующих на членство в Совете. Практические советы женщинам по преодолению гендерных проблем

Корпоративное управление как основной критерий для принятия решения международными инвесторами. Обеспечение Советом разработки и реализации инвестиционной стратегии компании. Примеры успешных транзакций

Среди спикеров:

Александр Саенко , Министр Кабинета Министров Украины

, Министр Кабинета Министров Украины Антон Ященко , исполнительный директор Офиса реформ Кабинета Министров Украины

, исполнительный директор Офиса реформ Кабинета Министров Украины Артем Шевалев , заместитель Председателя Наблюдательного совета «Укргазбанк», член Совета директоров ЕБРР;

, заместитель Председателя Наблюдательного совета «Укргазбанк», член Совета директоров ЕБРР; Елена Волошина , руководитель деятельности IFC в Украине;

, руководитель деятельности IFC в Украине; Игорь Митюков , председатель Наблюдательного совета ПАО «Национальный депозитарий Украины»;

, председатель Наблюдательного совета ПАО «Национальный депозитарий Украины»; Дезмонд О'Майник , независимый член Наблюдательного совета Мегабанка

, независимый член Наблюдательного совета Мегабанка Александр Окунев , председатель Правления Профессиональной ассоциации корпоративного управления;

, председатель Правления Профессиональной ассоциации корпоративного управления; Александр Почкун, основатель и управляющий партнер компании Baker Tilly в Украине, члена международной сети Baker Tilly International, председатель Правления Фонда Восточная Европа;

основатель и управляющий партнер компании Baker Tilly в Украине, члена международной сети Baker Tilly International, председатель Правления Фонда Восточная Европа; Алексей Долгих , управляющий партнер Украинского офиса компании Boyden Global Executive Search;

, управляющий партнер Украинского офиса компании Boyden Global Executive Search; Владимир Игонин , партнер ЮФ «Василь Кисиль и Партнеры»;

, партнер ЮФ «Василь Кисиль и Партнеры»; Екатерина Глазкова , исполнительный директор Союза украинских предпринимателей (СУП)

, исполнительный директор Союза украинских предпринимателей (СУП) Игорь Кабузенко , управляющий партнер Ward Howell;

, управляющий партнер Ward Howell; Роман Бондарь , управляющий партнер Odgers Berndtson;

, управляющий партнер Odgers Berndtson; Виестурс Лиегис , управляющий партнер Amrop Украины;

, управляющий партнер Amrop Украины; и другие

Организаторы Форума:

Профессиональная ассоциация корпоративного управления (ПАКУ)

Международная финансовая корпорация (IFC)

Вы:

владелец бизнеса?

член Наблюдательного совета?

член Правления или работаете с Советом?

планируете войти в Совет директоров?

тогда это мероприятие для вас!

Дата проведения: 4 декабря 2018

Место проведения: гостиница InterContinental Kiev, улица Большая Житомирская, 2A.

Стоимость участия 8000 грн (при регистрации и оплате до 20 ноября 2018 - 6000 грн).

Подробная информация о Форуме и регистрации: corporatedirectorsforum.cgpa.com.ua

Официальный юридический партнер: ЮФ «Василь Кисиль и Партнеры»

Официальный энергетический партнер: энергетическая компания «ДТЭК».

Официальный HR партнер: компания Boyden.

Официальный обучающий партнер: Украинский институт корпоративного управления

Event-провайдер: Компания Event Envoy.

При поддержке: НКЦБФРУ, ФГИУ, УАИБ, ПАРД, АПКБУ, АПУ, компании «Эмкон», Независимой ассоциации банков Украины, НДУ, ЛСОУ.

Генеральный информационный партнер: РБК-Украина. Юридический медиа партнер: Юридическая газета. Медиа партнер: finpost.com.ua, портал Politeka. Информационные партнеры: журнал «ФДК», журнал Strategic Business Review.

Для получения дополнительной информации о Форуме, пожалуйста, обращайтесь к Ирине Биляченко или Майе Шокало:

Тел: (044) 22-88-759, 278-12-52, e-mail: info@cgpa.com.ua