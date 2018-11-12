ІІІ Міжнародний форум корпоративних директорів

4 грудня 2018 року перші особи і топ-менеджери державних, приватних та публічних компаній зберуться на унікальній бізнес-події в сфері корпоративного управління - ІІI Міжнародному форумі корпоративних директорів.
«Безумовно, головним в побудові моделі корпоративного управління компанії є визначення оптимальних місця і ролі Ради директорів (Наглядової ради), філігранний підбір складу Ради, тонке налагодження взаємовідносин Ради та виконавчого органу. Досвід успішного вирішення цих завдань в Україні вже напрацьовано і, звичайно, про нього дуже важливо дізнатися «з перших вуст», задати питання, обговорити нюанси», - підкреслює Олександр Окунєв, голова Правління Професійної асоціації корпоративного управління – одного з організаторів Форуму.
Унікальність Форуму обумовлюється тим, що на ньому вперше в Україні розглядаються реальні кейси побудови Наглядових рад і залучення незалежних директорів у них.
У фокусі цьогорічного форуму:
Серед спікерів:
Організатори Форуму:
Ви:
Тоді цей захід для вас!
Дата проведення: 04 грудня 2018 р.
Місце проведення: готель InterContinental Kiev, вулиця Велика Житомирська, 2A.
Вартість участі 8000 грн (при реєстрації і оплаті до 20 листопада 2018 – 6000 грн).
Детальна інформація про Форум та реєстрацію на сайті: corporatedirectorsforum.cgpa.com.ua
Офіційний юридичний партнер: ЮФ «Василь Кісіль і Партнери»
Офіційний енергетичний партнер: енергетична компанія «ДТЕК»
Офіційний HR партнер: компанія Boyden
Офіційний навчальний партнер: Український інститут корпоративного управління
Event-провайдер: Компанія Event Envoy
За підтримки: НКЦПФРУ, ФДМУ, компанії «Емкон» УАІБ, ПАРД, АПКБУ, НДУ, Незалежної асоціації банків України, ЛСОУ, АПУ
Генеральний інформаційний партнер: РБК-Україна. Юридичний медіа партнер: Юридична газета. Медіа партнер: finpost.com.ua, портал Politeka. Інформаційні партнери: журнал «ФДК», журнал Strategic Business Review, портал «Бізреліз»
Для отримання додаткової інформації про Форум, будь-ласка, звертайтеся до Ірини Біляченко або Майї Шокало:
Тел: (044) 22-88-759, 278-12-52, e-mail: info@cgpa.com.ua