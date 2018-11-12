ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

ІІІ Міжнародний форум корпоративних директорів

Новини » Новини компаній    12.11.2018 - 11:00

4 грудня 2018 року перші особи і топ-менеджери державних, приватних та публічних компаній зберуться на унікальній бізнес-події в сфері корпоративного управління - ІІI Міжнародному форумі корпоративних директорів.

 «Безумовно, головним в побудові моделі корпоративного управління компанії є визначення оптимальних місця і ролі Ради директорів (Наглядової ради), філігранний підбір складу Ради, тонке налагодження взаємовідносин Ради та виконавчого органу. Досвід успішного вирішення цих завдань в Україні вже напрацьовано і, звичайно, про нього дуже важливо дізнатися «з перших вуст», задати питання, обговорити нюанси», - підкреслює Олександр Окунєв, голова Правління Професійної асоціації корпоративного управління – одного з організаторів Форуму.

Унікальність Форуму обумовлюється тим, що на ньому вперше в Україні розглядаються реальні кейси побудови Наглядових рад і залучення незалежних директорів у них.

У фокусі цьогорічного форуму:

  • Вдосконалення діяльності Ради як об’єкт інтересу інвесторів. Кейс АБ  «Укргазбанк», IFC
  • Формування Наглядових рад. Досвід провідних Executive Search консультантів
  • Ефективна Наглядова рада як запорука та чинник сталого розвитку неприбуткових та благодійних організацій, громадських об'єднань
  • ESG-діджиталізація бізнес-середовища і ефективна робота Наглядових рад
  • Гендерний баланс та його зв'язок з ефективністю компанії.  Що є перешкодою для жінок, які претендують на членство в Раді. Практичні поради жінкам щодо подолання гендерних проблем
  • Корпоративне управління як основний критерій для прийняття рішення міжнародними інвесторами. Забезпечення Радою розробки та реалізації інвестиційної стратегії компанії. Приклади успішних транзакцій

Серед спікерів:

  • Олександр Саєнко, Міністр Кабінету Міністрів України
  • Антон Ященко, виконавчий директор Офісу реформ Кабінету Міністрів України
  • Артем Шевальов, заступник Голови Наглядової ради «УКРГАЗБАНК», член Ради директорів ЄБРР;
  • Олена Волошина, керівник діяльності IFC в Україні;
  • Ігор Мітюков, голова Наглядової ради ПАТ «Національний депозитарій України»;
  • Дезмонд О'Майнік, незалежний член Наглядової ради Мегабанку
  • Олександр Окунєв, голова Правління Професійної асоціації корпоративного управління;
  • Олександр Почкун, засновник і керуючий партнер компанії Baker Tilly в Україні, члена міжнародної мережі Baker Tilly International, голова Правління Фонду Східна Європа;
  • Олексій Долгіх, керуючий партнер Українського офісу компанії Boyden Global Executive Search;
  • Володимир Ігонін, партнер ЮФ «Василь Кісіль і Партнери»;
  • Катерина Глазкова, виконавчий директор Спілки українських підприємців (СУП);
  • Ігор Кабузенко, керуючий партнер Ward Howell;
  • Роман Бондар, керуючий партнер Odgers Berndtson;
  • Віестурс Ліегіс, керуючий партнер Amrop Україна;
  • Та інші

Організатори Форуму:

  • Професійна асоціація корпоративного управління (ПАКУ)
  • Міжнародна фінансова корпорація (IFC)

Ви:

  • власник бізнесу?
  • член Наглядової ради?
  • член Правління або працюєте з Радою?
  • плануєте увійти до Ради директорів?

Тоді цей захід для вас!

Дата проведення: 04 грудня 2018 р.

Місце проведення: готель InterContinental Kiev, вулиця Велика Житомирська, 2A.

Вартість участі 8000 грн (при реєстрації і оплаті до 20 листопада 2018 – 6000 грн).

Детальна інформація про Форум та реєстрацію  на сайті: corporatedirectorsforum.cgpa.com.ua

Офіційний юридичний партнер: ЮФ «Василь Кісіль і Партнери»

Офіційний енергетичний партнер: енергетична компанія «ДТЕК»

Офіційний HR партнер: компанія Boyden

Офіційний навчальний партнер: Український інститут корпоративного управління

Event-провайдер: Компанія Event Envoy

За підтримки: НКЦПФРУ, ФДМУ, компанії «Емкон» УАІБ, ПАРД, АПКБУ, НДУ, Незалежної асоціації банків України, ЛСОУ, АПУ

Генеральний інформаційний партнер: РБК-Україна.  Юридичний медіа партнер: Юридична газета. Медіа партнер: finpost.com.ua, портал Politeka. Інформаційні партнери: журнал «ФДК», журнал Strategic Business Review, портал «Бізреліз»

Для отримання додаткової інформації про Форум, будь-ласка, звертайтеся до Ірини Біляченко або Майї Шокало:

Тел: (044) 22-88-759, 278-12-52, e-mail: info@cgpa.com.ua

Новини України
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся