ІІІ Міжнародний форум корпоративних директорів

4 грудня 2018 року перші особи і топ-менеджери державних, приватних та публічних компаній зберуться на унікальній бізнес-події в сфері корпоративного управління - ІІI Міжнародному форумі корпоративних директорів.

«Безумовно, головним в побудові моделі корпоративного управління компанії є визначення оптимальних місця і ролі Ради директорів (Наглядової ради), філігранний підбір складу Ради, тонке налагодження взаємовідносин Ради та виконавчого органу. Досвід успішного вирішення цих завдань в Україні вже напрацьовано і, звичайно, про нього дуже важливо дізнатися «з перших вуст», задати питання, обговорити нюанси», - підкреслює Олександр Окунєв, голова Правління Професійної асоціації корпоративного управління – одного з організаторів Форуму.

Унікальність Форуму обумовлюється тим, що на ньому вперше в Україні розглядаються реальні кейси побудови Наглядових рад і залучення незалежних директорів у них.

У фокусі цьогорічного форуму:

Вдосконалення діяльності Ради як об’єкт інтересу інвесторів. Кейс АБ «Укргазбанк», IFC

Формування Наглядових рад. Досвід провідних Executive Search консультантів

Ефективна Наглядова рада як запорука та чинник сталого розвитку неприбуткових та благодійних організацій, громадських об'єднань

ESG-діджиталізація бізнес-середовища і ефективна робота Наглядових рад

Гендерний баланс та його зв'язок з ефективністю компанії. Що є перешкодою для жінок, які претендують на членство в Раді. Практичні поради жінкам щодо подолання гендерних проблем

Корпоративне управління як основний критерій для прийняття рішення міжнародними інвесторами. Забезпечення Радою розробки та реалізації інвестиційної стратегії компанії. Приклади успішних транзакцій

Серед спікерів:

Олександр Саєнко , Міністр Кабінету Міністрів України

, Міністр Кабінету Міністрів України Антон Ященко , виконавчий директор Офісу реформ Кабінету Міністрів України

, виконавчий директор Офісу реформ Кабінету Міністрів України Артем Шевальов , заступник Голови Наглядової ради «УКРГАЗБАНК», член Ради директорів ЄБРР;

, заступник Голови Наглядової ради «УКРГАЗБАНК», член Ради директорів ЄБРР; Олена Волошина , керівник діяльності IFC в Україні;

, керівник діяльності IFC в Україні; Ігор Мітюков , голова Наглядової ради ПАТ «Національний депозитарій України»;

, голова Наглядової ради ПАТ «Національний депозитарій України»; Дезмонд О'Майнік , незалежний член Наглядової ради Мегабанку

, незалежний член Наглядової ради Мегабанку Олександр Окунєв , голова Правління Професійної асоціації корпоративного управління;

, голова Правління Професійної асоціації корпоративного управління; Олександр Почкун , засновник і керуючий партнер компанії Baker Tilly в Україні, члена міжнародної мережі Baker Tilly International, голова Правління Фонду Східна Європа;

, засновник і керуючий партнер компанії Baker Tilly в Україні, члена міжнародної мережі Baker Tilly International, голова Правління Фонду Східна Європа; Олексій Долгіх , керуючий партнер Українського офісу компанії Boyden Global Executive Search;

, керуючий партнер Українського офісу компанії Boyden Global Executive Search; Володимир Ігонін , партнер ЮФ «Василь Кісіль і Партнери»;

, партнер ЮФ «Василь Кісіль і Партнери»; Катерина Глазкова , виконавчий директор Спілки українських підприємців (СУП);

, виконавчий директор Спілки українських підприємців (СУП); Ігор Кабузенко , керуючий партнер Ward Howell;

, керуючий партнер Ward Howell; Роман Бондар , керуючий партнер Odgers Berndtson;

, керуючий партнер Odgers Berndtson; Віестурс Ліегіс , керуючий партнер Amrop Україна;

, керуючий партнер Amrop Україна; Та інші

Організатори Форуму:

Професійна асоціація корпоративного управління (ПАКУ)

Міжнародна фінансова корпорація (IFC)

Ви:

власник бізнесу?

член Наглядової ради?

член Правління або працюєте з Радою?

плануєте увійти до Ради директорів?

Тоді цей захід для вас!

Дата проведення: 04 грудня 2018 р.

Місце проведення: готель InterContinental Kiev, вулиця Велика Житомирська, 2A.

Вартість участі 8000 грн (при реєстрації і оплаті до 20 листопада 2018 – 6000 грн).

Детальна інформація про Форум та реєстрацію на сайті: corporatedirectorsforum.cgpa.com.ua

Офіційний юридичний партнер: ЮФ «Василь Кісіль і Партнери»

Офіційний енергетичний партнер: енергетична компанія «ДТЕК»

Офіційний HR партнер: компанія Boyden

Офіційний навчальний партнер: Український інститут корпоративного управління

Event-провайдер: Компанія Event Envoy

За підтримки: НКЦПФРУ, ФДМУ, компанії «Емкон» УАІБ, ПАРД, АПКБУ, НДУ, Незалежної асоціації банків України, ЛСОУ, АПУ

Генеральний інформаційний партнер: РБК-Україна. Юридичний медіа партнер: Юридична газета. Медіа партнер: finpost.com.ua, портал Politeka. Інформаційні партнери: журнал «ФДК», журнал Strategic Business Review, портал «Бізреліз»

Для отримання додаткової інформації про Форум, будь-ласка, звертайтеся до Ірини Біляченко або Майї Шокало:

Тел: (044) 22-88-759, 278-12-52, e-mail: info@cgpa.com.ua