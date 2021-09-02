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Игру пришлось остановить: в Боливии пчелы атаковали футболистов во время матча

Автор: Мария Кучерявец

В Боливии во время матча между клубами "Нуэва Санта-Круз" и "Айкиле" футболистов атаковал рой пчел. Вследствие чего игру во время второго тайма пришлось приостановить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание De Telegraaf.

Из кадров, опубликованных в соцсетях, заметно как почти все игроки, которые находились на поле, упали на газон, чтобы избежать укусов насекомых.

Для того чтобы отогнать пчел, футболисты применяли огненные факелы, а также отгоняли насекомых футболками.

В результате чего матч продолжился лишь через два часа после инцидента. Игра закончилась со счетом 5:1 в пользу "Нуэва Санта-Круз".

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БоливияФутбол