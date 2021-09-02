RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Гру довелося зупинити: в Болівії бджоли атакували футболістів під час матчу

Автор: Марія Кучерявець

У Болівії під час матчу між клубами "Нуева Санта-Круз" і "Айкіле" футболістів атакувала зграя бджіл. Внаслідок чого гру під час другого тайму довелося призупинити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання De Telegraaf.

З кадрів, опублікованих у соцмережах, помітно як майже всі гравці, які перебували на полі, впали на газон, щоб уникнути укусів комах.

Для того, аби відігнати бджіл футболісти застосовували вогняні факели, а також відганяли комах футболками.

В результаті чого матч продовжився лиш через дві години після інциденту. Гра закінчилась з рахунком 5:1 на користь "Нуева Санта-Круз".

Читайте РБК-Україна в Google News
БоливияФутбол