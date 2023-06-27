Ігрова залежність в Україні не носить масового характеру, - дослідження МОЗ

Попри високу популярність азартних розваг, ігрова залежність не носить масового характеру в Україні. За І півріччя 2023 року її діагностували лише у 27 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ГС "Центр відповідальної гри" за результатами першого в Україні національного дослідження у сфері ігрової залежності, що проходило за підтримки Favbet.

На заході з презентації результатів дослідження виступили представники МОЗ, Міністерства соціальної політики, КРАІЛ, Інституту психіатрії, а також ліцензованих організаторів азартних ігор.

Гендиректор Інституту психіатрії, судово-психіатричної експертизи та моніторингу наркотиків МОЗ України Сергій Шум підкреслив, що відсутність проблеми - не привід для бездіяльності. "Навіть якщо було б виявлено одного хворого, МОЗ все одно мав би розробити клінічну настанову, яку ми презентували сьогодні під час заходу", - додав він.

Експертам вдалося опитати понад 9000 українських гравців в онлайн-казино та наземних гральних закладах.

На основі вивчення ігрової поведінки осіб, які грають в азартні ігри, вперше сформовано портрети українського гравця, встановлено критерії патологічної та проблемної ігрової поведінки, а на їх основі розроблено рекомендації для організаторів, держави та самих гравців щодо попередження, діагностування та лікування залежності.

Авторами розроблено валідовану анкету самодіагностики для виявлення проблем з азартними іграми, а також презентовано клінічну настанову лікування ігрової залежності, яку буде презентовано МОЗ для впровадження в Україні (наразі в Україні немає медичних протоколів чи стандартів лікування ігрової залежності). Презентований звіт також стане основою для впровадження інших соціальних проєктів, спрямованих на захист суспільства від ігрової залежності.

Член КРАІЛ Христина Дутка повідомила, що Комісія вже розпочала роботу над створенням комплексної державної програми попередження ігрової залежності на основі даних та висновків звіту.

Директор з комунікацій Favbet Ксенія Тюрікова наголосила, що Favbet планує використати рекомендації звіту для розробки програм штучного інтелекту, спрямованих на виявлення проблемних та патологічних гравців, а також долучитись до подальших соціальних проєктів Центру відповідальної гри. Водночас вона закликала всіх ліцензованих організаторів в Україні об’єднувати зусилля в цій важливій соціальній ініціативі.

"Це дослідження має велике значення для добробуту українських гравців, і ми раді, що навколо нього об’єдналися лідери азартної сфери та відповідальні державні органи. Це однозначно сигнал для всієї галузі та ще один крок до формування азартного ринку за кращими світовими стандартами", - сказала вона.