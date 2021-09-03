UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Игроки НХЛ смогут принять участие в зимней Олимпиаде-2022

Автор: РБК-Украина

Игроки американской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) смогут принять участие в зимней Олимпиаде-2022, которая пройдет в Пекине. Но остается возможность отказа Лиги даже в последний момент.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт НХЛ.

Сообщается, что НХЛ и Ассоциация игроков НХЛ заключили соответствующее соглашение с Международной федерацией хоккея с шайбой (IIHF). Таким образом, подтверждается перерыв в расписании регулярного сезона 2021-2022 для участия игроков НХЛ в предстоящих зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

При этом соглашение допускает возможность отказа от участия в случае, если НХЛ посчитает, что ситуация с пандемией COVID будет угрожать здоровью хоккеистов.

Отметим, минувшая зимняя Олимпиада проходила без игроков сильнейшей лиги мира.

Читайте РБК-Украина в Google News
хоккейОлимпиадаНХЛ