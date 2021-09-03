Гравці НХЛ зможуть взяти участь у зимовій Олімпіаді-2022

Гравці американської Національної хокейної ліги (НХЛ) зможуть взяти участь у зимовій Олімпіаді-2022, яка пройде в Пекіні. Але залишається можливість відмови Ліги навіть в останній момент.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт НХЛ .

Повідомляється, що НХЛ і Асоціація гравців НХЛ уклали відповідну угоду з Міжнародною федерацією хокею із шайбою (IIHF). Таким чином, підтверджується перерва в розкладі регулярного сезону 2021-2022 для участі гравців НХЛ в майбутніх зимових Олімпійських іграх 2022 року в Пекіні.

При цьому угода допускає можливість відмови від участі в разі, якщо НХЛ вважатиме, що ситуація з пандемією COVID загрожуватиме здоров'ю хокеїстів.

Зазначимо, минула зимова Олімпіада проходила без гравців найсильнішої ліги світу.