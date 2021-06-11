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У игрока сборной России перед стартом Евро-2020 выявили COVID

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Россия, Пятница 11 июня 2021 13:22
У игрока сборной России перед стартом Евро-2020 выявили COVID Фото: у игрока сборной России перед стартом Евро-2020 обнаружили COVID (GettyImages)
Автор: Андрей Василюк

В сборной России по футболу накануне старта Евро-2020 у полузащитника Андрея Мостового обнаружили коронавирус. Из-за этого его заменили в заявке на турнир защитником Романом Евгеньевым.

Об этом сообщает пресс-служба российской сборной в Telegram.

"В заявке сборной России на Евро-2020 произошла смена. В связи с неблагоприятным исходом ПЦР-тестирования Андрея Мостового тренерский штаб принял решение включить вместо него в заявку на турнир защитника Романа Евгеньева", - говорится в сообщении.

Сборная России в Санкт-Петербурге 12 июня сыграет против команды Бельгии. Россияне на Евро - в одной группе со сборными Бельгии, Дании и Финляндии.

С бельгийцами и финнами они сыграют в Санкт-Петербурге 12 и 16 июня соответственно, а со сборной Дании - в Копенгагене 21 июня.

Напомним, Исполком Украинской ассоциации футбола (УАФ) 11 июня единогласно утвердил футбольный статус лозунгов "Слава Украине!" и "Героям слава!". Также как официальный символ утвержден большой герб - карта Украины с Трезубцем в центре. Символы отныне могут официально использоваться на международной арене и в матчах национальных сборных.

Ранее сообщалось, что в России возмутились из-за новой формы украинских футболистов, которая была предложена для Евро 2020. Там заявили, что УЕФА должна отреагировать и запретить.

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