Володар Золотого м'яча вирішив залишитися в "Реалі" до закінчення контракту

Фото: Лука Модріч (realmadrid.com)

Футболіст не вестиме перемовин з іншими командами

Півзахисник мадридського "Реала" Лука Модріч намір залишитися в клубі до закінчення терміну дії контракту, який розрахований до літа 2021 року. Про це повідомляє AS.

Футболіст збірної Хорватії вирішив відпрацювати контракт до кінця і вже повідомив керівництву клубу, що не вестиме переговори з іншими командами.

Раніше повідомлялося, що Модріч може продовжити кар'єру в міланському "Інтері" або американському "Інтер Майамі", засновником і співвласником якого є колишній футболіст збірної Англії Девід Бекхем.

Модріч виступає за "Реал" з 2012 року.

У цьому сезоні Лука є дев'ятим гравцем за кількістю часу використання на поле головним тренером, Зінедіном Зіданом. В активі хорвата 1904 хвилини в грі. До припинення чемпіонату Іспанії через пандемію коронавірусу 34-річний хорват взяв участь у 22 матчах, в яких забив три м'ячі і став автором п'яти результативних передач.

Нагадаємо, у 2018 році Мадріч став володарем нагороди Золотий м'яч. Він перервав 10-річну гегемонію Ліонеля Мессі і Кріштіану Роналду.