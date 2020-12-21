Игрок "Динамо" опередил Роналду в рейтинге с наибольшим игровым временем

Защитник "Динамо" Томаш Кендзера вошел в список футболистов, которые провели больше всего игрового времени на поле в 2020 году. Польский футболист сыграл 3 726 минут во всех официальных матчах за киевский клуб и свою сборную.

Соответствующий рейтинг составил портал CIES Football Observatory.

В нем игрок занял 66 место, которое делит вместе с испанским футболистом "Манчестер Сити" Родри. Кендзера провел на поле в нынешнем году больше времени, чем форвард "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду (3 668). Польский защитник - единственный игрок среди украинских клубов, который вошел в рейтинг.

Отмечается, что ни один профессиональный футболист не сыграл столько минут в официальных матчах в текущем календарном году, как центральный защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр. Он выходил на поле в течение 4 745 минут (53 матча).

Напомним, польский защитник присоединился к "Динамо" летом 2017 года. В том же году он дебютировал в составе сборной Польши.

Во всех турнирах Кендзера сыграл за киевлян в 142 матчах, забил пять голов и отдал 16 результативных передач. В октябре нынешнего сезона поляк продлил контракт с "Динамо" до 2024 года.