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Игрок "Александрии" Цуриков признан лучшим в 16 туре УПЛ

Новости » Спорт    26.11.2018 - 14:37
Игрок "Александрии" Цуриков признан лучшим в 16 туре УПЛ
Фото: Андрей Цуриков (facebook.com/fcolexandria)

Хавбек открыл счет в поединке против киевского "Динамо"

Полузащитник "Александрии" Андрей Цуриков признан лучшим игроком 16 тура чемпионата Украины. Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.

Хавбек открыл счет и заработал пенальти в поединке против киевского "Динамо" (2:1).

Лучшим тренером по итогам 16 тура чемпионата признан наставник "Александрии" Владимир Шаран. Украинский специалист получил оценку 4,8 балла из 5 возможных.

Победа над "бело-синими" позволила "Александрии" взобраться на вторую строчку в турнирной таблице УПЛ.

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