Гравець "Олександрії" Цуріков визнаний кращим у 16 турі УПЛ

Фото: Андрій Цуріков (facebook.com/fcolexandria)

Хавбек відкрив рахунок в поєдинку проти київського "Динамо"

Півзахисник "Олександрії" Андрій Цуріков визнаний кращим гравцем 16 туру чемпіонату України. Про це повідомляє офіційний сайт УПЛ.

Хавбек відкрив рахунок і заробив пенальті в поєдинку проти київського "Динамо" (2:1).

Кращим тренером за підсумками 16 туру чемпіонату визнаний наставник "Олександрії" Володимир Шаран. Український фахівець отримав оцінку 4,8 бала з 5 можливих.

Перемога над "біло-синіми" дозволила "Олександрії" піднятися на другу сходинку в турнірній таблиці УПЛ.