Гравець "Олександрії" Цуріков визнаний кращим у 16 турі УПЛ

Хавбек відкрив рахунок в поєдинку проти київського "Динамо"
Півзахисник "Олександрії" Андрій Цуріков визнаний кращим гравцем 16 туру чемпіонату України. Про це повідомляє офіційний сайт УПЛ.
Хавбек відкрив рахунок і заробив пенальті в поєдинку проти київського "Динамо" (2:1).
Кращим тренером за підсумками 16 туру чемпіонату визнаний наставник "Олександрії" Володимир Шаран. Український фахівець отримав оцінку 4,8 бала з 5 можливих.
Перемога над "біло-синіми" дозволила "Олександрії" піднятися на другу сходинку в турнірній таблиці УПЛ.