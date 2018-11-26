ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Гравець "Олександрії" Цуріков визнаний кращим у 16 турі УПЛ

Новини » Спорт    26.11.2018 - 14:37
Гравець "Олександрії" Цуріков визнаний кращим у 16 турі УПЛ
Фото: Андрій Цуріков (facebook.com/fcolexandria)

Хавбек відкрив рахунок в поєдинку проти київського "Динамо"

Півзахисник "Олександрії" Андрій Цуріков визнаний кращим гравцем 16 туру чемпіонату України. Про це повідомляє офіційний сайт УПЛ.

Хавбек відкрив рахунок і заробив пенальті в поєдинку проти київського "Динамо" (2:1).

Кращим тренером за підсумками 16 туру чемпіонату визнаний наставник "Олександрії" Володимир Шаран. Український фахівець отримав оцінку 4,8 бала з 5 можливих.

Перемога над "біло-синіми" дозволила "Олександрії" піднятися на другу сходинку в турнірній таблиці УПЛ.

"Олімпік" оновив емблему клубу ФФУ покарала "Чорноморець" через безлади на трибунах
Новини України Чемпионат УкраиныАлександрияУПЛ
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся