Играй как Красава: месяц призовых розыгрышей от moneyveo 

Moneyveo запустила новую акцию, которая продлится весь ноябрь — “Играй как Красава”. Каждую неделю между участниками будут разыгрываться игровые призы. Первый счастливчик получит целый геймерский комплект Красавы.

“Ноябрь для многих связан с подготовкой к новогодним праздникам, которые с детства ассоциируются с игрушками и подарками. Мы решили создать праздничное настроение уже сейчас. Поэтому организовали интересный интерактив для клиентов, который продлится почти до декабря. Уверены, что подарки понравятся всем Красавам”, — рассказывает ССО moneyveo Максим Параска.

Участниками акции станут все, кто оформит кредит с 1 по 28 ноября и оставит свой номер телефона на странице Играй как Красава!

Розыгрыши будут проводиться между клиентами по пятницам — 8.11, 15.11, 22.11 и 29.11. Подарки будут разыгрываться случайным образом. А результаты розыгрышей будут публиковаться на сайте акции.

Еженедельно три победителя будут получать: smart-телевизор + игровую приставку (1 место), игровой ноутбук (2 место), геймерские мышку и клавиатуру (3 место).

Moneyveo — лидер среди финансовых организаций, которые предлагают быстрые онлайн-кредиты на карту. Сейчас услугами компании пользуются более, чем 700 000 клиентов, и эта отметка постоянно растет. moneyveo входит в список самых надежных украинских IT-компаний. Ее лидерство и высокий статус подтверждают множество наград и премий.